Gabon: 'Les médias et les journalistes que vous êtes jouent un rôle primordial'

Gilberto Da Piedade Verissimo, Président de la Commission de la CEEAC a salué le rôle joué par les professionnels des médias gabonais. Lors du séminaire organisé par la Haute Autorité de la Communication en partenariat avec l'UNOCO, il a affirmé que :"Les médias et les journalistes jouent un rôle primordial".

Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier les autorités de la Province du Moyen Ogooué en général et Monsieur le Maire de cette belle ville de Lambaréné en particulier, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, à mes collaborateurs et moi, dans cette splendide cité du centre du Gabon.

Qu'il me soit également permis d'exprimer ma profonde gratitude au Président de la Haute Autorité de la Communication, ainsi qu'au Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'ONU pour avoir bien voulu associer la CEEAC à cette importante activité en période pré- électorale au Gabon, pays qui assure la Présidence en exercice de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de notre Communauté et qui abrite le siège de son organe exécutif.

C'est l'occasion pour moi de renouveler aux plus Hautes Autorités Gabonaises, en tête desquelles Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, ma sincère reconnaissance pour le soutien qu'elles apportent aux activités que mène la Commission dans le cadre de la Diplomatie Préventive et de la promotion des processus électoraux apaisés et inclusifs dans l'ensemble de notre sous-région de l'Afrique Centrale.

%

Mesdames et Messieurs,

Chers participants,

En prenant part aux présentes assises, la Commission de la CEEAC a voulu s'associer à l'effort de sensibilisation et de renforcement des capacités des journalistes gabonais dans le cadre de la préparation et de la tenue des futures élections générales prévues le 26 Août prochain.

En effet, du point de vue de la CEEAC, les journalistes sont des acteurs majeurs dans tout processus électoral comprenant la période pré- électorale, la période électorale et la période post-électorale.

En période électorale, les médias en général ont pour mission d'informer le public sur les partis politiques, les candidats participant aux élections ainsi que sur leurs programmes, dans une posture d'exemption.

En effet, pendant la période de préparation des élections, dans un contexte démocratique comme celui qui existe au Gabon, les médias contribuent également à la formation de l'opinion de l'électorat, car ils les aident à mieux comprendre les programmes des partis et candidats.

Mesdames et Messieurs, Chers participants,

L'objectif principal de la couverture médiatique pendant les périodes électorales est, entre autres, de diffuser des informations justes et impartiales. Cela est possible quand les journalistes ne perdent de vue que couvrir une élection, c'est avant tout éclairer le choix des populations, c'est-à-dire leur fournir les outils de compréhension de ce qui fait débat. Mais cela ne va pas sans l'indépendance et le pluralisme des médias, conditions sine qua non d'un processus électoral fiable et transparent.

Cet objectif peut être atteint avec l'appui de l'HAC, à travers des mesures telles que la répartition équitable du temps d'antenne entre tous les partis et tous les candidats participant aux élections, que ce soit dans le cadre de la diffusion de leurs programmes d'information, des rapports, ou bien dans l'émission des débats entre les représentants des partis ou les candidats indépendants.

Ainsi, dans le cadre du présent Atelier, nous voudrions pouvoir compter sur votre détermination à éviter toute manipulation des acteurs impliqués dans le processus électoral en cours, aussi bien lors de la conception de vos programmes, la rédaction de vos articles, qu'au moment de la préparation et de la conduite de vos émissions d'information.

Je réitère ce que j'ai dit tantôt, tellement il est important de souligner que couvrir une élection induit également avoir un accès équitable à l'information - une information équilibrée et impartiale, vérifiée et recoupée, se situant loin de la désinformation et autres manipulations grossières susceptibles de polluer le processus électoral en cours.

Dans ce sens, je reste persuadé que les échanges pertinents que vous aurez au cours de vos trois (03) jours de travaux, vous permettront de débattre sans ambages en gardant à l'esprit que :

▪ La liberté d'opinion et d'expression est la garante de tout processus électoral libre et équitable, permettant la libre circulation des idées menant à un débat public et politique réel et représentatif.

▪ La période pré-électorale est la période la plus longue et la plus importante du cycle électoral. Sa couverture médiatique est cruciale pour garantir le pluralisme politique et assurer que l'électorat puisse exercer ses droits politiques en toute quiétude.

▪ La période pré-électorale peut donner lieu à des tensions verbales, physiques ou psychologiques entre candidats, partis politiques, partisans, forces de l'ordre et même journalistes.

▪ L'information et l'éducation des électeurs sont une nécessité pour un choix démocratique éclairé.

▪ L'accès direct et équitable aux médias demeure un principe indispensable au pluralisme politique.

▪ L'équilibre, la non-discrimination et l'impartialité dans la couverture médiatique de tout processus électoral sont les garants de sa crédibilité et de sa sincérité.

▪ La désinformation nuit à l'intégrité de tout processus électoral en ce qu'elle peut saper la légitimité d'une élection et alimenter la violence.

Mesdames et Messieurs, Chers participants,

Au regard de l'engagement de chacun et de chacune de vous, je demeure convaincu que le présent Atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités dévoilera sa pertinence tout au long du processus électoral en cours. Car vous êtes conscients que pour qu'une élection soit qualifiée de libre et démocratique, il est indispensable que les citoyens disposent d'un accès suffisant à des informations fiables, relatives à tous les partis et à tous les candidats, ainsi qu'au déroulement des opérations de vote.

Il est également essentiel que les candidats et les partis politiques puissent exprimer librement leurs opinions respectives. Et en cette occurrence, les médias et les journalistes que vous êtes jouent un rôle primordial.

En vertu de son mandat relatif à l'appui aux États membres engagés dans des processus électoraux, consacré par la Décision n°19/CEEAC/CCEG/XIII/07 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 30 octobre 2007, la Commission de la CEEAC envisage de déployer une mission d'observation aux élections au Gabon. Elle veut compter sur votre appui dans le sens où vous allez mettre en oeuvre les principes, attitudes et comportements ici énoncés.

Mesdames et Messieurs,

Chers participants,

Avant de clore mon propos, je voudrais encore une fois remercier les autorités de la Province du Moyen Ogooué en général, et Monsieur le Maire de cette belle ville de Lambaréné en particulier, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ainsi qu'aux plus Hautes Autorités Gabonaises, en tête desquelles Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC, pour le soutien qu'elles apportent aux activités que mène la Commission.

Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je vous remercie de votre aimable attention.

Gilberto Da Piedade Verissimo,

Président de la Commission de la CEEAC