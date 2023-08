Gabon: Les représentants de l'entreprise QGMI reçus par les membres du Gouvernement gabonais

Le Ministre de l'Économie et de la Relance, Nicole Jeannine Lydie Roboty,ép. MBOU et son homologue des Travaux Publics, de l'Equipement et des Infrastructures,Toussaint Nkouma Emane ont reçu les représentants de l'entreprise QGMI, un groupe spécialisé dans le développement, la conception de structures et l'exécution des projets de génie civil et de bâtiment.

Il s'agissait pour les dirigeants de ce groupe de présenter aux deux membres du gouvernement leurs différentes offres techniques et financières pour la réalisation à béton bitumineux du tronçon routier Kougouleu-Médouneu jusqu'à la frontière avec la République de la Guinée Equatoriale, mais également de faire une analyse des différentes offres sur le plan technique et financier des aspects liés à la question de financement de ce projet en accord avec les instructions des plus hautes autorités de notre pays.

En raison de la transversalité de l'offre financière de ce projet, les deux Ministres ont soumis cette offre financière à l'appréciation de la Direction Générale de la Dette tout en rassurant que les négociations se poursuivront pour l'aboutissement de cet important projet.