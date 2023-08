Gabon: 'Nous avons le devoir à la HAC de veiller à ce que cette liberté fondamentale des sociétés modernes s'exprime dans l'intérêt général'

La Haute Autorité de la Communication(HAC), en partenariat avec l'UNOCA et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), a initié un séminaire de formation au bénéfice des femmes et des hommes des médias gabonais à Lambaréné. Ledit séminaire a eu lieu du 03 au 05 août 2023. Le Président de la HAC, Germain Ngoyo Moussavou a rappelé qu'en tant que promoteur et protecteur de la liberté de la presse, l'institution qu'il incarne a le devoir de veiller à ce que cette liberté fondamentale des sociétés modernes s'exprime dans l'intérêt général.

C'est pour moi et pour la Haute Autorité de la Communication que je dirige une immense joie de nous retrouver ici parmi vous à Lambaréné, ville chargée d'histoire et de symbole, pour le lancement du séminaire de renforcement des capacités des journalistes dont le thème est : « Les fondamentaux d'un écosystème médiatique libre et régulé en période électorale ».

En tant que promoteur et protecteur de la liberté de la presse, nous avons le devoir à la HAC de veiller à ce que cette liberté fondamentale des sociétés modernes s'exprime dans l'intérêt général, notamment celui du renforcement de la démocratie et de la préservation de la paix sociale, si chère à nos jeunes Etats.

Ce devoir de veille, Mesdames Messieurs, doit nécessairement passer par une sensibilisation permanente des professionnels de l'information, à travers des initiatives de formation, à l'instar de celle qui va nous réunir ici dans pendant trois (3) jours. C'est dire combien la pédagogie demeure le maître mot à la Haute Autorité de la Communication.

Dans la poursuite de notre idéal d'une presse responsable et professionnelle, promotrice du vivre-ensemble, nous n'avons de cesse de clamer le rôle ô combien important de la formation des journalistes car oui, Mesdames et Messieurs, la formation qu'elle soit académique ou continue doit demeurer dans ce métier la règle et non l'exception.

Et justement pour donner la possibilité au plus grands nombre de journalistes gabonais de renforcer leurs capacités professionnelles, la Haute Autorité de la Communication a sollicité plusieurs partenaires extérieurs pour l'accompagner dans cet effort.

Bien heureusement, certains ont répondu favorablement à cette requête, notamment l'UNOCA, dont le représentant résident, SE Abdou Abarry nous honore de sa présence dans cette salle, et à qui j'adresse, au nom de la HAC et du gouvernement gabonais, mes vifs remerciements.

Ma gratitude est également témoignée à l'endroit de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), autre partenaire ayant dans le sillage de l'UNOCA rejoint cette initiative noble et fort louable.

C'est ici l'occasion de magnifier le multilatéralisme sous-régional et de nous réjouir également de la présence de SE Gilberto Da Piedade Verissimo, Président de la Commission de la CEEAC, qui, malgré un agenda très chargé, a tenu à assister personnellement à l'ouverture de ce séminaire de renforcement des capacités des journalistes en lien avec les prochaines élections générales.

Mesdames et Messieurs,

Je ne saurais terminer mon propos sans interpeller les séminaristes sur leur responsabilité citoyenne et le rôle qu'ils sont amenés à jouer pendant cette période électorale qui s'en vient.

Sachez qu'une presse professionnelle, soucieuse du respect de la vie privée, de l'honorabilité des autres citoyens et du respect des institutions de la République, constitue à n'en point douter un acteur majeur dans la stabilité des Etats et du maintien de leur paix sociale.

C'est pourquoi je vous exhorte à être très attentifs aux communications qui vous seront faites par d'éminents enseignants du Supérieur tout au long de ce séminaire de renforcement de capacités.

Je vous remercie.

Germain NGOYO MOUSSAVOU,