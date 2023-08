Congo-Brazzaville: Fespam 2023 - Des personnalités élevées dans l'ordre du Mérite congolais

À l'issue de la onzième édition du Fespam, et ce, dans le cadre des textes particuliers de la présidence de la République du Congo, les décrets n° 2023-1177 et n° 2023-1178 du 27 juillet 2023 élèvent et nomment plusieurs personnalités ayant contribué au rayonnement de la musique.

Des personnes se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou ont contribué au rayonnement de la musique. En témoignent leurs œuvres artistiques intemporelles au plus près de la rumba, des airs populaires fredonnés par les populations des deux rives du fleuve Congo et au-delà.

Par palier, la présidence a élevé les uns à titre exceptionnel, dans l'ordre du Mérite congolais et à la dignité de grand officier. Il s'agit de l'ambassadeur Henri Ossebi et les ministres Marie-France Lydie Hélène Pongault et Dieudonné Moyongo.

Pour les autres, au grade de commandeur, nommés à titre normal, dans l'ordre du Mérite congolais : Hugues Gervais Ondaye, Jean Omer Ntady, Honoré Mobonda, Florent Sogni Zaou, Joachim Emmanuel Goma-Thethet et Charles Bouetoumoussa.

Et Joseph Itoua, Ede Chervry Diakoundila et Christian Bruno Ndombi, au grade de chevalier.

Dans le même numéro du Journal officiel, cinq artistes congolais ont été élevés, à titre exceptionnel, dans l'ordre du Mérite congolais, au Grade d'officier : Gilbert Youlou Mabiala, Michel Boyibanda, Côme Moutouari, Pierre Moutouari et Clotaire Kimbolo.