Congo-Brazzaville: Sénatoriales 2023 - Le PCT appelle à un vote utile

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a exhorté les conseillers départementaux et municipaux à voter « utile en choisissant 100% » les candidats du parti aux sénatoriales du 20 août prochain.

La campagne électorale se déroule du 4 au 18 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le PCT, qui a fait son entrée en lice le 5 août à Brazzaville avec 55 candidats, envisage de consolider sa majorité politique. « Le Parti congolais du travail, qui participe à ces élections sénatoriales, se doit de jouer pleinement sa partition durant ces 14 jours consacrés à la conquête de l'électorat, afin de garantir à nos candidats une victoire éclatante », a indiqué Pierre Moussa.

Selon lui, les élections sénatoriales prochaines sont d'un enjeu majeur dans la mesure où la victoire à celles-ci permettra au PCT de préserver sa majorité au Sénat et stabiliser ainsi son ancrage au Parlement. Le but étant d'exécuter sereinement le projet de société du président de la République. « Pour chaque circonscription électorale, des candidats dignes de représenter notre Parti aux élections sénatoriales du 20 août 2023. Ces camarades doivent bénéficier de l'appui et du soutien sans faille de notre Parti. Pour qu'il en soit ainsi, nous devons plus que jamais pendant cette période cultiver l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité. Nous devons également faire preuve d'engagement, de détermination et d'intrépidité dans l'action de mobilisation de l'électorat », a invité le secrétaire général du PCT.

S'adressant aux candidats investis, Pierre Moussa a précisé qu'ils ont été mandatés par le parti dont la volonté ne devrait pas être trahie. « Vous avez donc l'obligation de suivre la voie indiquée par vos mandants en donnant au président Denis Sassou N'Guesso tous les moyens politiques dont il a besoin pour assumer avec l'efficacité souhaitée le destin du peuple congolais », a-t-il conclu.

Premier secrétaire de la Force montante congolaise (FMC), Vadim Osdet Mvouba a, lui aussi, invité les jeunes élus locaux issus de la FMC, élus sous le label PCT, à faire preuve de responsabilité en suivant strictement les consignes données par la portion centrale. « Nous avons pris le soin de choisir en toute objectivité les valeureux camarades qui auront le privilège, le devoir de représenter dignement les couleurs de notre parti à l'occasion des élections sénatoriales prochaines... Si l'on s'en tient aux résultats réalisés à l'occasion des locales de 2022, nous sommes bien partis pour consolider notre majorité au Sénat, condition essentielle pour matérialiser, dans les meilleurs des cas, la vision politique et socioéconomique du camarade président de la République en matière de développement local », a-t-il soutenu.

Notons que le PCT qui compte quarante-quatre sénateurs dans la législature finissante a obtenu, à l'issue des élections locales de 2022, 650 conseillers locaux sur les 1154, soit 56,32%.