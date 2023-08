Congo-Brazzaville: Quand la tricherie dans le curriculum vitae effraie !

La tricherie tend à devenir comme une règle et personne ne s'en préoccupe, malgré des contrôles effectués ici et là dans certaines structures publiques ou privées. La falsification des curriculum vitae (CV) pour tromper la vigilance de l'employeur prend des proportions effrayantes dans le pays. Ces curriculum vitae mensongers, au lieu de vous offrir des opportunités d'emplois de vos rêves, peuvent aussi produire des effets contraires, c'est-à-dire vous causer des ennuis sur le plan socio-professionnel. Tout en faisant-fi des débats interminables des écoles, on peut néanmoins retenir en des termes simplifiés que le CV est ce document qui résume le cursus et les compétences professionnelles acquises par un individu.

A dire vrai, c'est le manque d'emplois et les exigences des embaucheurs qui poussent de nombreux jeunes à la recherche d'emplois à mentir sur leurs CV. L'essentiel est d'aligner des critères recherchés afin d'être « casé » quelque part. Oui cela résout en partie un problème, car ces faux documents, le plus souvent, sont repérés lors d'un travail bien élaboré du chargé du personnel pour des différents échelons, avancements ou d'autres avantages liés aux diplômes et autres. « Le cafard pourra beau se poudrer, la poule finira toujours par l'identifier », dit l'adage populaire.

Le premier mensonge dans ce document se rapporte à la maîtrise des langues parlées ou écrites étrangères. « Parle et écrit bien en telle ou telle langue », écrivent des postulants, encore que cela est un prérequis pour le poste visé. Et cela peut aussi causer de sérieux ennuis quand on vous installe dans vos fonctions ciblées. Le deuxième mensonge, c'est le parcours scolaire ou universitaire imaginaire. Nombreux sont des CV qui survolent à dessein le cursus pour en donner plus de détails flatteurs sur le cursus universitaire pour « aveugler le chef du personnel ». C'est un trafic d'influence documentaire. Quelle antivaleur !

Le troisième mensonge est relatif. Cela est souvent vite démasqué, car une pareille situation venait de se produire dans l'une des sociétés de nos villes que nous taisons le nom. Ce mensonge c'est l'âge, car autant d'âges pour la même personne chaque fois qu'elle postule dans une même société dans des services différents. L'adage populaire: "Neuf jours pour le voleur et le dixième jour pour le propriétaire" a rattrapé malheureusement ce jeune demandeur d'emplois et ses deux dossiers ont été écartés. Il s'agissait là de la même société mais avec des noms quelque peu différents ayant plusieurs agences dans la ville. Cela soulève un problème récurrent qui semble se banaliser, celui des rectifications abusives des âges. C'est regrettable !

Le quatrième mensonge le plus grossier est celui des expériences professionnelles acquises ou des stages subis. Alors là, le mensonge saute à l'oeil nu. On peut lire même des postes qui n'existent même pas et des stages passés au sein des entreprises fantômes. Des erreurs grossières, car certains par peur de ne pas être embauché vont jusqu'à écrire dans leurs CV qu'ils ont exercé de telle année à telle année dans une entreprise, alors qu'ils n'étaient même pas encore nés. Astuces souvent démasquées.

Attention, les employeurs ne sont toujours pas dupes. Donc gare aux CV fantaisistes.

A bon entendeur salut !