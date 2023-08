Congo-Kinshasa: Jules Alingete - « La paie des fonctionnaires n'a eu aucun impact sur le taux de change »

Comme annoncé lors de son dernier communiqué en ce qui concerne la paie des agents et cadres de l'état et la dépréciation du temps , la monnaie nationale continue à bien se comporter après le déclenchement de la paie depuis le 2 août dernier. Confirmation faite sur les ondes de radio Top congo par l'inspecteur général et chef de service, Jules Alingete.

"Je peux vous affirmer que depuis le 2 août, tous les fonctionnaires de l'État ont été payés par le ministère des Finances. Et il n'y a aucun impact sur le taux de change, alors que beaucoup de Congolais craignaient que la paie des fonctionnaires soit à la base, de nouveau de la dépréciation du franc Congolais face au dollar Américain. Vous constaterez que le franc Congolais continue de s'apprécier. On a réfléchi et on a compris les vrais problèmes et on a pris des mesures adoptées", a soutenu Jules Alingete.

Cette mise au point du patron de l'IGF est faite dans le but de lever tout malentendu qui consistait à faire croire que la paie du mois de juillet était bloquée par crainte d'occasionner une redescente aux enfers du franc congolais. Jules Alingete a confirmé qu'au moment de son passage sur la radio Top Congo, tous les fonctionnaires ont été payés. Ce qui reste à faire, selon Jules Alingete, c'est que cette baisse du taux de change influence aussi les prix sur le marché. Cela ne se fera par automatiquement car, les opérateurs économiques veulent se rassurer que cette stabilité va se consolider.

Pour ce qui est du nettoyage du fichier de paie, le chef de service a dit qu'il a 3 mois, l'IGF avait publié son rapport sur l'audit du fichier des agents publics. Les conclusions de cet audit avaient révélé qu'il y avait beaucoup de fictifs et de doublons. Il y avait donc nécessité d'un nettoyage de ce fichier. Chaque 3 mois, il y a aussi des mises à jour en ce qui concerne le fichier. Donc, le mois de juillet était le début du 3ème trimestre de l'année 2023, il était tout à fait normal qu'il y ait cette opération de mise à jour justifiant ainsi le retard dans la paie des fonctionnaires.

Aucun déficit

"Le franc Congolais a connu une stabilité relative depuis une année. La dépréciation est arrivée il y a 2 mois. Nous avons la situation du trésor public chaque jour. Les finances publiques Congolaises n'accusent pas un déficit", relève le chef de service de l'IGF au moment où certains experts en finances parlent d'une faible mobilisation des recettes.

"Depuis 2021, le gouvernement a opté pour des dépenses sur base caisse. Ce qui signifie qu'on ne peut dépenser que sur ce qu'on dispose. La planche à billets est strictement interdite dans la loi relative aux finances publiques qui l'érigent même en infraction", révèle-t-il

"Je continue à affirmer que le solde des opérations financières de l'État, le 31 juillet, était excédentaire. Cela n'est pas à confondre avec les réserves de change qui sont aujourd'hui à hauteur de 4,6 milliards de dollars, tandis que la consolidation des opérations des recettes et des dépenses de l'année accusait, à la date du 28 juillet 2023, un excédent de près de 130 ou 140 millions de dollars".

Avec toutes ces précisions, Jules Alingete tient à donner de la lumière face aux inepties et contre-vérités que les gens de mauvaise foi veulent distiller dans la population.