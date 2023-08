Afrique: Très visible sur terrain à la 7ème journée/ IXès Jeux de la Francophonie - L'OCC mieux représenté par le DG Etienne Tshimanga Mutombo

Ouverte depuis le 28 juillet dernier par le Chef de l'Etat, la neuvième édition des Jeux de la Francophonie, a été gratifiée, ce week-end, par la présence remarquable du Directeur Général de l'office Congolaise de contrôle, le Docteur Etienne Tshimanga Mutombo.

Pour joindre l'utile à l'agréable et démontrer la volonté ferme de jouer un rôle en contribuant, de manière effective, à la réussite du rendez-vous, le Docteur Etienne Tshimanga Mutombo, le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle, le grand plus établissement public scientifique et technique de la qualité de la consommation des biens et services qui, dans ses prérogatives, a, prioritairement, la protection de la population congolaise et de tous ceux qui ont choisi la RD. Congo comme leur seconde patrie ou lieu de réalisation de leur mission diplomatique, a participé à la 7ème journée de cette grande manifestation festive et sportive à Kinshasa.

Le Dr Etienne Tshimanga, DG de l'Occ, devant quelques athlètes

Un des moments importants de cette journée était, en effet, la remise des médailles aux athlètes ayant concouru à 3000 m par le Dr Etienne Tshimanga Mutombo, le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle.

Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que ce jour-là, lorsque M. Etienne Tshimanga posait ce geste de remise à la demande des organisateurs, c'est le Royaume de Maroc qui continuait à dominer au classement, avec plusieurs médailles dont 13 en or tandis que la République Démocratique du Congo occupait encore la 6ème place.

Et, depuis ce dimanche 6 août 2023, dans la soirée, ces IXès Jeux de la Francophonie, faut-il rappeler, ont été clôturés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même, sur une note de satisfaction.