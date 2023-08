Afrique: Finale afrobasket féminin Kigali 2023 - Nigeria-Sénégal (84-74) : Les D-Tigress brisent le rêve des «Lionnes»

Le Sénégal devra repasser pour épingler une 12ème couronne à son armoire à trophées. Comme en 2017 et 2019, les «Lionnes» ont subi la loi des D'Tigress du Nigeria en s'inclinant (84-74) en finale de la 26ème édition de l'Afrobasket féminin disputée ce samedi 5 août à Kigali. En plus de conserver le titre, l'équipe nigériane prolonge son hégémonie sur l'échiquier du basket africain avec un 6ème trophée. Elle égale au même moment le record du Sénégal en accrochant un quatrième trophée d'affilée.

Comme en 2019, le Sénégal devra se contenter de la médaille d'argent à l'Afrobasket féminin. Le Nigeria leur a encore ravi le trophée continental en s'adjugeant le titre de championne d'Afrique lors de la finale de 26e édition disputée ce samedi au KB Arena de Kigali. Les D'Tigers se sont imposées sur le score de 84-74 au terme d'un match disputé. Après des succès d'éclats obtenus face à l'Egypte, au Cameroun et au Mali, la barre a été un peu plus haute pour Aya Traoré et ses coéquipières. Elles n'ont pas tardé à le vérifier dès les premiers échanges de la finale.

Avec une succession de pertes de balles et le manque de réussite sur les tirs en périphérie, le Sénégal subit d'entrée le jeu imposé par le Nigéria. Sous la houlette de Sarah Oguke, le Nigeria se repose sur son bon jeu extérieur pour prendre les devants au score (10-4 ; 5e). En alternant avec une défense homme à homme, les Lionnes retrouvent un peu d'allant offensif en bouclant le premier quart-temps avec un retard de 9 points (19-10). Malgré l'apport de Fatou Pouye et de Yacine Diop dans le scoring, les Lionnes restent encore sur les talons de l'adversaire (33-25 ; 7e). Avec Taiwo, clinique sur les tirs primés, les D-Tigers parviendront à maintenir à bonne distance le Sénégal avant d'accéder à la pause avec une avance de 12 points (43-31).

%

Au retour des vestiaires, le Sénégal retrouve un bon tempo. La capitaine Aya Traoré et Oumou Khayri Sarr «Toch» montrent la voie à l'équipe du Sénégal et lui permettent de revenir à 3 points (47-44 ; 4e). Ce qui oblige la coach nigériane Rena Wakama (31 ans seulement) à demander un temps mort.

Boxée jusqu'ici dans le jeu, Cierra Dillard va sortir son jeu de pénétration. Sa vista ajoutée à l'adresse retrouvée de Yacine Diop (16 points) sur les tirs, remet les Lionnes en selle et leur permet de coller aux basques des Nigérianes (49-47.5e). Les D- Tigress ne lâchent rien et reposent sur la puissance de leur pivot Musa pour conserver l'avance à la fin du troisième quart temps avec une avance de 5 points (62-57).

Au prorota des points marqués, le Sénégal remporte cet acte de jeu. La pression change de camp à l'entame du dernier et décisif quart temps. Le suspense reste entier. C'est le moment choisi par le Nigéria pour relancer la machine. La meneuse Sarah Ogoke fait un retour fracassant. Okonkwo et Musa la suppléent en haussant le jeu de leur équipe. Ce qui redonne aux D'Tigress une avance plus conséquent de 10 points (69-59 ; 4e). Dominé dans le secteur intérieur, le Sénégal s'adosse sur son jeu extérieur. En feu sur les tirs à longues distances, Fatou Pouye s'illustre avec de précieux paniers primés. Le Sénégal reprend encore du souffle grâce à Cierra Dillard (19 points, 10 passes décisives). Il résorbera même une bonne partie de son retard en revenant à trois points (70-67e).

Le Nigéria égale un record du Sénégal

Pas plus. Car, les Lionnes vont marquer le pas devant la bande à Elizabeth Balogun (15 points), Sarah Ogoke (13 points), Okoro (16 points) Amy Okonkwo (14 points). Les triples championnes d'Afrique en titre vont reprendre le contrôle du match et accroître leur avance qu'elles vont porter à 9 points (79-68. 9e). Le match ne tarde pas à basculer à 45 secondes de la (81-71). Le Sénégal abdique et va s'incliner sur la marque de (84-74). Bis Répétita ! Le Nigéria conserve son titre et prolonge son hégémonie sur le continent avec une sixième couronne continental. En réussissant la passe de quatre trophées consécutifs (2017, 2019, 2021 et 2023), les D'Tigress égalent au même moment le record réalisé par le Sénégal. En effet, seules, les Lionnes, sacrées onze fois, avaient réussi une telle performance en enchaînant quatre trophées aux Afrobasket de 1974, 1976, 1979 et 1981. En match de classement pour la 3ème et 4ème place, le Mali a étrillé le Rwanda sur le score de 89-51.