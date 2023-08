Afrique du Nord: Tourisme - La Tunisie, cette destination qui cartonne !

Classée parmi les destinations préférées des touristes français sur les trois premières semaines du mois de juillet dernier, la Tunisie occupe la 3e place du podium. Elle devance la Grèce, la Turquie, l'Egypte, le Maroc et l'Italie dans le Top 20 des destinations touristiques, en comparaison de la même période de 2022.

Après deux années sabbatiques, le tourisme retrouve progressivement son éclat. Mieux encore, les derniers chiffres font état d'une nette augmentation du nombre de touristes, la destination Tunisie est désormais très prisée, notamment sur le marché européen. Si cette reprise qui se confirme au fil du temps, fait les beaux jours des hôteliers et contribue aux entrées de devises, il est important de s'interroger quant à la qualité de l'offre touristique mais aussi au modèle toujours axé sur le tourisme de masse.

En effet, l'actuelle saison touristique donne le sourire à tous, hôteliers, vacanciers mais surtout aux caisses de l'Etat alimentées de devises. D'ailleurs, les déclarations des différents responsables, dont le ministre du Tourisme, laissent augurer une véritable reprise du secteur grâce à la saison en cours qui se présente sous les meilleurs auspices.

Les recettes touristiques ont atteint plus de 3,3 milliards de dinars jusqu'à fin juillet 2023, enregistrant une hausse de 55% comparativement à l'année 2022, se félicite pas plus tard que samedi, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine.

Ainsi, les chiffres ont dépassé de 28% ceux de 2019, année de référence, qui a précédé la pandémie. Ces chiffres indiquent que la Tunisie a accueilli plus de 5 millions de touristes jusqu'à fin juillet 2023, soit une hausse de 70% par rapport à 2022. " Les chiffres sont satisfaisants jusqu'à présent. Les réservations se poursuivent même au-delà de la saison estivale ", renchérit le ministre, saluant les efforts des différentes parties ayant contribué à rendre cette embellie possible.

Dans le top 3 !

La destination semble cartonner sur l'ensemble du marché européen. Les différents sites de booking et des tour-opérateurs classent la Tunisie dans le top 3 des destinations les plus prisées cet été, voire au-delà.

Classée parmi les destinations préférées des touristes français sur les trois premières semaines du mois de juillet, la Tunisie occupe la troisième place du podium. Elle devance la Grèce, la Turquie, l'Egypte, le Maroc et l'Italie dans le Top 20 des destinations touristiques au cours des trois premières semaines du mois de juillet 2023, en comparaison de la même période de 2022.

Selon le Baromètre Orchestra, notre pays arrive en 3e position avec une croissance de 21% en termes d'évolution du volume d'affaires, derrière la France métropolitaine (1ère / +18%) et l'Espagne (2e / +4%). La Tunisie se positionne, donc, comme première destination, hors Europe, pour les voyageurs français.

Ce succès était prévisible ? Il faut dire que tout au long du printemps dernier, de nombreux sites de voyages ont prédit une « explosion » des réservations à destination de la Tunisie. Pour ne citer que lui, depuis mai dernier, le site spécialisé en voyages « Traveloffpath » a classé la Tunisie comme deuxième destination la plus populaire cet été, derrière l'Azerbaïdjan.

Outre l'amélioration de la situation sécuritaire, ces prouesses s'expliquent par la reprise des marchés dits classiques, comme la France, l'Italie, l'Allemagne, mais surtout par ce qu'on appelle le low-cost. Si le tourisme tunisien est prêt à remonter la pente, c'est parce que la destination offre un produit à très bas prix, hors de concurrence. Il suffit de rappeler qu'une semaine tout compris en Tunisie, hébergement et vol inclus, ne coûterait que 500 euros pour un voyageur européen. Notre pays a toujours opté pour cette forme de tourisme qui vise à offrir des services de voyage et d'hébergement à des prix abordables pour les voyageurs. Cependant, on doit se poser la question, ce choix stratégique qui remonte aux années 60 avec les premières zones touristiques construites, est-il toujours efficace ?

Pour une destination attractive et durable

Nous apprenons dans ce sens que le ministère du Tourisme œuvre actuellement à multiplier les campagnes de promotion auprès des marchés arabes. L'offre est d'ailleurs assez diversifiée. Il est question du tourisme de plaisance, médical, hospitalier, ainsi que celui de congrès et d'affaires.

L'objectif étant de capitaliser ces résultats encourageants et d'attirer les investisseurs arabes et ceux du Golfe. Parmi les projets conjoints ; ceux de formation dans les métiers de tourisme, promotion des aptitudes des diplômés du supérieur, et faciliter leur insertion dans les métiers liés au tourisme.

Enfin, bien que cette saison hautement prometteuse ait rendu son éclat à la destination tunisienne, notamment grâce aux marchés classiques, la France en l'occurrence, les professionnels du métier estiment que le chemin reste encore long pour promouvoir la Tunisie comme destination attractive et surtout durable. Cela passe nécessairement par la diversification du produit touristique et par la création de nouveaux services ciblant de nouveaux marchés touristiques.