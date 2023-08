Tunisie: L'ESS entame une semaine charnière - Les derniers préparatifs

Après la victoire en match amical face à l'US Tataouine, l'ère Ben Younes a bien débuté. Une confirmation via une prestation honorable est attendue face au Milan AC le 12 août.

Une semaine en chasse une autre dans le giron étoilé, principalement dans l'optique de la double confrontation face au Chabab Constantine en C1 (18-25 août), même s'il ne faut pas perdre de vue, entre-temps, la nécessité d'un bon démarrage en championnat, avec un déplacement délicat au Boujemaa Kemiti face à l'Olympique Béja. C'est le dernier virage avant la ligne droite de la deuxième quinzaine d'août qui va déterminer le début de saison. Ce faisant, le match amical disputé récemment à Sousse face à l'US Tataouine fut plein d'enseignements, et ce, malgré l'unique but inscrit lors de ce test, oeuvre du latéral droit Alaya Brigui en début de partie. Il permet d'entamer idéalement l'ère Imed Ben Younès, intronisé il y a une dizaine de jours par le comité directeur étoilé en lieu et place de Faouzi Benzarti, un technicien qui a décidé de mettre fin à sa mission. L'heure n'est plus aux regrets cependant, mais à la satisfaction d'avoir entamé un nouveau cycle de façon idéale, par une victoire.

Test grandeur nature

Le prochain match en Italie du côté du Milanello, centre des entraînements du Milan AC, va constituer un test grandeur nature pour l'escouade à Ben Younès.

%

Il est prévu pour samedi 12 août à 18h00. En l'état, même si on ne connaît pas la composition du Onze à Stefano Pioli (avec ses tauliers ou ses seconds couteaux), une équipe qui va négocier 4 matchs amicaux en 5 jours dont un le lendemain du match face à l'ESS contre Novara, l'on se délecte déjà d'apercevoir les Pulisic, Giroud et Leao, qui, en passant, viennent de rentrer d'une tournée internationale aux Etats-Unis, conclue par une courte défaite (0-1) face au FC Barcelone. Affronter le Milan AC est un honneur et l'ESS est appelée à tenir son rang et présenter un meilleur visage du football tunisien qui vient de subir un sérieux camouflet en Arabie Saoudite lors de la Coupe arabe des clubs.

Un Brésilien et un subsaharien dans le viseur

Volet mercato maintenant, si le club est toujours interdit de recrutement, il doit faire face aux demandes incessantes du club belge Courtrai qui défraye la chronique et se rapproche sensiblement du niveau d'exigence des dirigeants de l'ESS. A savoir un transfert de 750.000 euros assorti d'un bonus de 20% à la revente. En attendant la levée de l'interdiction de recruter promise par le président Othman Jenayah, l'ESS ne croise pas les bras. Le directeur sportif, Zied Jaziri, compte recruter deux joueurs à tempérament offensif, un Brésilien et un autre d'origine subsaharienne. Dans ce sens, on se souvient de Diogo Acosta passé durant 4 ans au club sahélien, jusqu'en 2018 après avoir inscrit près de 30 buts et on se dit qu'une pointure serait actuellement en route vers Sousse. Ce serait une solution pour niveler vers le haut la valeur d'un groupe de joueurs qui ne manque pas d'atouts.