Tunisie: Handisport | Walid Ktila, pas près de s'arrêter - «Je songe à un autre cycle olympique !»

A 38 ans, notre champion paralympique ne compte pas s'arrêter aux JO de Paris. Il compte poursuivre sa carrière jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028.

Il a déjà une carrière bien remplie. Un palmarès riche qui fait rêver : détenteur de cinq records du monde, il est aussi champion du monde du 100 m, 200 m, 400 m et 800 m de sa catégorie T38 pour les courses du fauteuil roulant, outre qu'il est champion paralympique en 100 m et 200 (Londres 2012), en 100 m (Rio de Janeiro 2016), en 100 m et 800 m à Tokyo en 2021.

Dans quelques jours, Walid Ktila recevra son nouveau fauteuil de course : «Bien que je fûs médaillé aux 800 m aux derniers Mondiaux de Paris, j'aurai pu avoir de meilleures performances. D'ailleurs, j'ai mal débuté ces Mondiaux en terminant quatrième dans la course de 400 m. Si j'ai eu du mal à réaliser mes performances habituelles à Paris, c'est que mon fauteuil de course ne fait plus l'affaire. Je devais participer aux derniers Mondiaux avec un nouveau fauteuil, mais sa livraison a tardé», nous a déclaré Walid Ktila avant de poursuivre : «La livraison est prévue dans quelques jours.

Si tout va bien, je recevrais le nouveau fauteuil au cours de ce mois. Evidemment, il me faut une période d'adaptation avant que je ne prenne mes marques avec le nouveau fauteuil, mais son acquisition me permettra de retrouver mon niveau habituel. Vous savez, les sports pour personnes à besoins spécifiques, comme tous les autres sports du reste, ont évolué. Aujourd'hui, le talent ne suffit plus. Il faut se doter des moyens de ses ambitions en ayant le matériel de compétition adéquat et en faisant la préparation qu'il faut».

Quatre échéances préparatoires

Pour préparer comme il se doit les Jeux paralympiques de Paris dans un an, Walid Ktila et ses camarades participeront à quatre échéances préparatoires en 2024 : WPA Grand-Prix de Dubai (11-14 février), WPA Grand-Prix de Tunis (5-7 mars), WPA Grand-Prix de Jesolo (22-24 mars) et WPA Grand-Prix (5-7 avril).

Walid Ktila nourrit des ambitions au-delà des prochains Jeux paralympiques qui se dérouleront à Paris du 28 août au 8 septembre 2024 : «Mon prochain objectif suprême sera de réussir ma participation aux JO de Paris avec l'ambition de remporter de nouveaux titres paralympiques et de battre de nouveaux records. Mais je ne suis pas près de m'arrêter. Si je parviens à préserver les mêmes performances à Paris, je songe à un autre cycle olympique. J'aspire à terminer ma carrière à Los Angeles à l'occasion des Jeux paralympiques de 2028», nous a confié notre champion paralympique.

A 38 ans, Walid Ktila a toujours l'âme d'un guerrier. C'est un compétiteur-né !