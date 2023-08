Tunisie: Festival international de Dougga - Une soirée exceptionnelle

Facettes de Dougga fait briller les talents de la mode en Tunisie et Souad Massi fait durer le plaisir des visiteurs

C'est au coeur du site emblématique de Dougga que le monde de la culture et de la mode s'est donné rendez-vous ce 2 août 2023 ! Organisé en marge du Festival international de Dougga par Creative Tunisia en partenariat avec l'Union européenne et l'Association du Festival international de Dougga, l'événement Facettes de Dougga a réuni 20 créateurs tunisiens autour d'un défilé, d'un shooting et d'une exposition.

En alliant avec brio le savoir-faire artisanal et le design contemporain, l'événement a offert un regard nouveau sur l'industrie de la mode en Tunisie. Dans ce cadre exceptionnel, la mode s'est érigée en ambassadrice d'un artisanat raffiné et intemporel, sublimant l'héritage culturel du pays.

Insufflé par les membres du cluster mode Tunis, Facettes de Dougga a également permis de favoriser les synergies entre les différents acteurs du secteur et de mettre en valeur les nombreux métiers de la mode : maquilleurs, coiffeurs, régisseurs ou encore organisateurs d'événements. Un écosystème en pleine effervescence où chaque maillon est important.

En réunissant mode, art et patrimoine, cet événement a mis en exergue l'essence même de la Tunisie, sublimant ses richesses culturelles et son héritage millénaire. Un beau moment de légèreté où l'élégance du passé a rencontré la créativité du présent, pour un avenir rayonnant.

La soirée s'est poursuivie avec l'artiste folk algérienne Souad Massi, qui revient sur la scène du Festival international de Dougga à la rencontre de son public venu spécialement pour elle.

Un autre concert à son image, intimiste, énergique, doux et mélancolique. Tel un fado bien de chez nous, Souad chante l'amour, la séparation, le blues, le spleen et l'éloignement.

Toujours avec son inséparable guitare, elle l'accompagne, la protège, se cache derrière, la pousse à aller de l'avant, Souad est une artiste discrète qui laisse place à ses notes et aux paroles qu'elle chante. L'ensemble est d'une telle poésie qui ébranle toute âme qui rencontre sa musique.

Entre des sonorités anciennes de son Algérie lointaine, et d'autres occidentales, elle mixe le tout pour aboutir à une parfaite fusion. Son public était encore une fois conquis, celui qui la suit depuis ses débuts, qui a assisté à son concert à Dougga même en 2016 et qui revient la découvrir de nouveau avec quelques albums de plus à son actif.

Deux moments forts de la soirée : un hommage au monument du country américain Johnny Cash et au chanteur révolutionnaire chilien Victor Jara. Juste à sa manière à elle de garder les liens avec ses références et de rappeler encore une fois l'engagement et la mission de l'artiste porte-parole de son temps.

Entre des titres de son nouvel album qu'elle a tenu à chanter et à présenter au public et les titres de ses anciens succès demandés par l'assistance, le concert s'est déroulé dans une belle symbiose.