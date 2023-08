Tunisie: EXPATRIES | Le Stade Rennais vise Hannibal Mejbri

Rennes tient la corde pour récupérer l'international tunisien.

La pépite du Team Tunisie et sociétaire des Mancuniens de United est sérieusement pistée par le Stade Rennais mais aussi par l'AS Monaco qui n'a pas encore renoncé à convaincre le joueur. Cependant, si Mejbri cherche un projet sportif attrayant et veut surtout rester en Premier League, la proposition de Rennes pourrait convenir à un joueur qui a besoin de temps de jeu et de s'affirmer davantage. Sous contrat jusqu'en 2024 avec MU, Mejbri est aussi dans les petits papiers de Leicester, le promu Luton City qui a même négocié avec son club employeur et Feyenoord. Les Red Devils de Ten Hag finiront-ils par céder un joueur prometteur âgé de 19 ans ? Si Rennes tient la corde pour récupérer le joueur, Manchester United pourrait être tenté par un prêt pour ne pas regretter après coup un départ définitif du stratège tunisien.

Achouri et Layouni buteurs

Dans le cadre du second tour retour de la C1, Elias Achouri a marqué en faveur du FC Copenhague contre Breidablik (6-3). Le club danois passe donc au 3e tour. Toujours clubs scandinaves, en Suède, le BK Häcken a été sorti par Klaksvik suite à la loterie des penalties. Lors de ce match, Amor Layouni a signé le second but de Häcken.

Khénissi buteur contre le CRB

Le CR Belouizdad a été tenu en échec par le Koweit SC en phase finale de la Coupe arabe des clubs (1-1). Si Islam Bakir a ouvert la marque pour le club algérien, le buteur Taha Yassine Khénissi a égalisé pour le Koweït SC sur penalty.