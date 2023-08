Congo-Kinshasa: Bukavu - L'ASBL KJN appelle les partis à aligner les jeunes aux élections provinciales et locales

L'association Karibu Jeunesse Nouvelle (KJN) a appelé, dimanche 6 aout les partis politiques à aligner plus les jeunes ambitieux aux élections provinciales et locales. Elle encourage les jeunes filles et garçons de s'intéresser à intégrer la politique à partir de la base.

« Parmi les cinquante jeunes qu'on encadre, on a essayé de les mobiliser et les conscientiser pour leur dire qu'on aimerait qu'ils commencent la politique dès le bas niveau. C'est-à-dire les provinciales, les locales, les municipales, parce que, pour Karibu Jeunesse Nouvelle, aujourd'hui, le vrai pouvoir se trouve à la base », a affirmé Jolly Kamuntu, présidente de KJN.

Elle s'est dit satisfaite de voir que ces jeunes attendent les législatives provinciales, les municipales et les locales pour commencer effectivement la politique au bas niveau.

Etant donné que ces jeunes maitrisent les problèmes de leurs communautés, ils vivent dans cette communauté, elle pense que, « s'ils commencent au bas niveau, ils vont vite évoluer et ils deviendront des vrais politiciens professionnels qui vont aider le pays à changer ».

Karibu Jeunesse Nouvelle s'exprime ainsi à l'occasion du dépôt des candidatures en cours pour les élections provinciales et communales. A ce sujet, Jolly Kamuntu avoue sa crainte :

« On connait comment fonctionnent les partis politique dans cette ville, et c'est ça même notre crainte que nous avons. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'interpeller les partis politiques pour que, cette fois ci, si ce qu'ils ont dit qu'ils vont encadrer la jeunesse est correct, qu'ils mettent des moyens à la disposition des jeunes ».

L'association dit faire le suivi pour voir les jeunes qui sont déjà sur les listes pour les locales.