Ile Maurice: Alain Malherbe interrogé pendant plus de trois heures

L'expert en milieu maritime à la retraite, Alain Malherbe, a été convoqué au Central Criminal Investigation Department (CCID) aujourd'hui. La police lui reproche d'avoir enfreint la section 46 (h) (3) de l'Information and Communication Technologies Act (ICTA). Accompagné de son avocat, Me Shakeel Mohamed, il a fait valoir son droit au silence lors d'un interrogatoire qui a duré plus de 3 heures.

La police lui reproche d'avoir publié un post concernant certains documents et des informations sur Facebook qui porteraient atteinte à la paix publique et à la sécurité du pays. Les posts faisaient état de la mauvaise gestion de la Mauritius Port Authority (MPA) et d'abus dans les dépenses appartenant au public. Me Shakeel Mohamed fait remarquer qu'à aucun moment les enquêteurs n'ont dit que les informations publiées par Alain Malherbe étaient fausses. «La police voulait savoir où il avait obtenu ces informations. Selon eux, d'après un rapport de la MPA du 26 mai 2023, il aurait comploté avec un membre de la MPA pour causer préjudice à l'organisme.»

L'avocat souligne qu'il a conseillé à son client de préserver son droit au silence car la section 46 (h) (3) de l'ICTA n'est pas applicable ici. Pour Me Shakeel Mohamed, on essaie d'intimider son client et de l'empêcher d'exprimer ses opinions ou de dire la vérité sur la gestion d'une institution où le public place son argent. Il déplore également que l'on ait cherché à savoir si Alain Malherbe avait parlé à Arvin Boolell ou Rama Valayden. «On essaie de savoir avec qui ce monsieur a communiqué et on lui pose des questions à propos des opposants politiques», poursuit Me Shakeel Mohamed.

Le domicile d'Alain Malherbe a ensuite été perquisitionné après son interrogatoire.