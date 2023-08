Ile Maurice: Hippisme - Enquête de novo pour Stephen Donohoe

Le club jockey de la People's Turf Plc, Stephen Donohoe, peut respirer. Les sanctions qu'il avait écopées pour sa monte sur Poetic Licence ont été annulées et une enquête de novo ordonnée par le board d'appel. Il avait saisi le comité d'appel pour demander de revoir les six semaines de mise à pied et les Rs 10 000 d'amende qui pèsent sur lui.

Le jockey avait écopé de Rs 10 000 d'amende pour avoir communiqué avec un collègue dans les stalles, d'une semaine de suspension pour interférence dans la première montée et de six semaines de mise à pied pour une très vilaine interférence au 350m lorsqu'il avait sévèrement gêné des concurrents.

Dans son verdict, le board d'appel est arrivé à la conclusion que "the inquiry in respect to the riding of the appellant cannot be said to have been conducted fairly, inasmuch as there was a fundamental breach of the appellant's right to a fair hearing before an impartial inquiry board... the board therefore finds that convictions and sentences under b and c supra cannot stand as they were unsafe and were obtained in breach of natural justice". Le board d'appel a ainsi ordonné une nouvelle enquête.