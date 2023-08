Ile Maurice: Voyage et canicule - Les vacanciers français privilégient le pays

Des températures caniculaires en Europe poussent certains vacanciers à modifier leurs habitudes. Ainsi, les Français se penchent plus vers la destination Maurice pour profiter de températures plus fraîches, certes, mais agréables, surtout sur le littoral. Ainsi, en juin et juillet, il y a eu une augmentation, oscillant de 35 % à 40 %, sur tous les vols d'Europe vers Maurice.

Avec la canicule qui sévit en Europe et des températures qui dépassent les 40 degrés en juillet, les touristes choisissent des destinations plus au sud, là où les températures sont plus clémentes. En effet, l'article en ligne d'Euronews, «Mauritius rather than Mallorca? How the heat waves are changing our summer holidays», souligne que les récentes vagues de chaleur ont causé une grande incertitude concernant les chiffres de réservations pour les destinations dans la région méditerranéenne, notamment en Espagne, en Italie et en Grèce, dont les économies sont fortement orientées vers le tourisme.

Neuvième destination estivale

Pour le président de l'association Entreprises de voyage (EDV), Jean-Pierre Mas, il y aura un changement progressif car, d'un côté, les Français, qui ont beaucoup souffert de la chaleur cet été, vont essayer de trouver des destinations un peu moins chaudes. Parlant de Maurice, il fait ressortir que c'est désormais la neuvième destination estivale la plus importante pour les Français, même si l'île est en hiver en juillet et en août.

«Il y a donc des changements de comportement qui se manifestent lentement. Mais cela ne signifie pas que le tourisme va s'effondrer dans des pays comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie.» Umarfarooq Omarjee, directeur exécutif d'Omarjee Aviation Ltd, abonde dans le même sens. «Depuis la canicule, les Français choisissent des destinations un peu plus fraîches. (...) Juillet est un bon mois pour Maurice en termes d'arrivées touristiques car il y a les vacances scolaires. Sur la côte en hiver, il fait autour de 23 degrés.

Pour un Européen, c'est une bonne température qui est appréciée. Cette année, l'hiver n'est pas rigoureux mais plutôt avec des températures assez clémentes.» Selon lui, au cours des mois de juin et de juillet, il y a eu une augmentation, oscillant entre 35 % et 40 %, sur tous les vols en direction de Maurice. Il explique qu'en sus de l'Europe, le Moyen-Orient fait aussi face à des températures élevées. «Nous avons noté une hausse du taux de remplissage ainsi que des arrivées pour le mois de juillet. (...) On attire une clientèle qui privilégie les îles où la température est plus douce.»

En juin, lors du congrès annuel d'EDV qui a vu la participation des professionnels du tourisme français, le président a affirmé que selon les chiffres pré-Covid-19, 1,4 million de touristes ont visité Maurice, dont 300 000 touristes français et 140 000 Réunionnais. Selon les chiffres compilés par Statistics Mauritius, de janvier à mai 2023, 134 202 touristes français ont débarqué dans l'île. Pour le président d'EDV, l'engouement des Français pour Maurice résulte de la qualité de la prestation de l'hôtellerie globale qui est d'un niveau supérieur.