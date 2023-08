Ile Maurice: L'allaitement maternel - Les 1 000 jours sont cruciaux, soutient l'ONG GEM

Pour qu'un enfant puisse jouir d'une bonne santé, une alimentation optimale est essentielle. Prodiguer les meilleurs conseils fait partie des objectifs de l'association Groupe Enfants et Mères (GEM).

Cette dernière peut désormais compter sur le soutien du ministère de la Santé. En effet, mercredi soir, le ministre Kailesh Jagutpal a assisté au lancement de sa campagne «Allaitement maternel, capital santé pour la vie» à l'hôtel Hennessy Park à Ébène.

Des études ont prouvé au cours de ces 20 dernières années que les 1 000 premiers jours de la vie d'un enfant sont primordiaux, c'est-à-dire depuis sa conception jusqu'à ses deux ans. Cette période est cruciale car l'enfant est sensible à son environnement, qui peut être positif ou négatif. Afin de veiller à ce que l'enfant puisse avoir une très bonne santé à l'avenir, l'association Groupe Enfants et Mères (GEM) propose le programme «Nourrir La Vie», qui fournit des conseils et des outils concrets pour favoriser les bons choix en matière d'alimentation maternelle et infantile.

Mercredi, le GEM a lancé la campagne de l'allaitement maternel qui reste un capital santé pour toute la vie, Nishta Nursoo, secrétaire du GEM, explique que le but recherché par l'association est de mettre en avant l'aspect nutritionnel de la femme enceinte. «Ainsi que l'importance de l'allaitement maternel et de la diversification pour accompagner les parents et les bébés pendant les 1 000 premiers jours de vie. Cela pourrait aider à prévenir les maladies à l'âge adulte. En tout cas, la nutrition est importante, et l'on sait que les Mauriciens sont réticents quand il s'agit de changer leur alimentation.»

Elle ajoute que les brochures concernant ce concept sont déjà disponibles dans différentes cliniques, et plusieurs causeries sont même organisées à travers l'île pour que les membres de l'ONG puissent expliquer leur objectif au sein des compagnies privées. Désormais, l'ONG peut également compter sur le soutien du ministère de la Santé.

Quel constat fait-elle de l'allaitement à Maurice ? Nishta Nursoo confie que depuis 2020, avec le lancement de la page Facebook, les demandes et les questions ont afflué. Toutefois, aucune étude n'a été réalisée sur l'allaitement. «Les dernières données remontent à 2017. Nous espérons initier une étude d'ici l'année prochaine. Nos interrogations portent sur les raisons qui empêchent les mamans d'allaiter leurs bébés.»

De son côté, le ministre Kailesh Jagutpal a souligné qu'une attention particulière doit être accordée à l'allaitement. «Nous savons que seulement 20 % des mamans allaitent leurs bébés, et nous savons que l'allaitement contribue au développement et à la croissance de l'enfant. Avec le soutien de cette ONG, nous pourrons atteindre un nombre plus élevé de femmes et leur prodiguer les conseils adéquats.»