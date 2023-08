Cameroun: Numéros de portière, vitres teintées - Les taximen rappelés à l'ordre

A Yaoundé, le préfet du Mfoundi appelle les syndicats de transports urbain et les chauffeurs de taxis à se mettre en règle avant le 15 septembre.

Un, deux trois ...voici une trentaine de taxis comptés au rond-point du carrefour Vogt ce vendredi après-midi, sans aucun numéro de portière. Dans la file, seuls cinq véhicules sur les 30 portent un numéro d'identification. Dans un des taxis empruntés par l'équipe de CT, ce 4 août, le chauffeur vient d'écouter sur le poste national, le communiqué du préfet du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent. Celui-ci porte à l'attention des présidents des syndicats de transport urbain et chauffeurs de taxis exerçant dans la ville de Yaoundé que « les contrôles des numéros de portière seront effectifs à partir du 15 septembre 2023 ».

Réaction violente du conducteur qui trouve la mesure exagérée. « Est-ce qu'on va même s'en sortir dans ce pays ? Toujours en train de menacer les gens. Nous avons des problèmes plus sérieux », lance-t-il énervé. Les passagers, surpris par cette réaction, essayent de lui faire entendre raison, en vain. « C'est à cause de ce genre de comportement que nous n'évoluons pas. Pourquoi une mesure prise pour votre propre sécurité vous énerve ? », rétorque un passager. « Le niveau d'insécurité qu'on vit depuis un moment à Yaoundé fait peur. Et je pense que tout ceci concourt à votre bien aussi. Puisque vous êtes également victimes d'agressions dans vos propres véhicules », poursuit le passager, qui agace davantage le chauffeur, la sanction est sans appel : le passager est violemment prié de descendre du véhicule.

Réaction positive en revanche chez Pierre G., 35 ans chauffeur de taxi. Lui est en règle et ne se sent pas inquiété par cette mesure. Au contraire, elle est salutaire pour lui. Surtout en ce qui concerne les taxis aux vitres teintées. Dans la suite du communiqué, le préfet indique aussi que tous les taxis ayant des vitres fumées seront interdits de circulation. « Pour des raisons de sécurité, je trouve que la mesure du préfet vise à atténuer les risques d'enlèvement et d'autres agressions dont sont souvent victimes les usagers. Des clients sont parfois molestés et séquestrés dans les taxis en plein jour mais à cause des vitres sombres. La possibilité de les assister est difficile », relève Pierre G.

En tout cas, contents ou pas contents, ils devront se mettre en règle avant l'échéance. Le préfet du Mfoundi vient de tirer la sonnette d'alarme. Dès le 15 septembre, les chauffeurs de taxis n'ayant pas de numéro de portière ou ayant des vitres fumées seront interpellés dans les rues de Yaoundé. Ils sont donc appelés à se rapprocher des communes d'arrondissement d'attache pour les formalités d'usage, au risque d'être immobilisés.