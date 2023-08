Cameroun: Nécrologie - Miss Unité Nationale 2011 froisse son écharpe de beauté

Le monde de la beauté en deuil. Marguerite Françoise ETOGA MBASSI n'est plus de ce monde. La triste nouvelle de sa mort a été rendue publique cette fin d'après-midi du dimanche 06 août 2023, par le promoteur du concours Miss Unité Nationale, Luc MBEDÉ ABOMO.

Selon nos informations, la jeune dame de 32 ans a succombé à une maladie, dans un hôpital de Yaoundé. Élue Miss Unité Nationale le 20 Mai 2011, Marguerite Françoise ETOGA MBASSI était alors étudiante en droit à l'université de Yaoundé 2 - Soa.

Elle consacrera alors son mandat à sensibiliser contre la violence, notamment contre ce qui était qualifié de " printemps arabe " à l'époque. Marguerite invitait ainsi à la saine revendication, sans aucune violence.

La deuxième Miss Unité Nationale quitte précipitamment ce monde de vanité et de poursuite de vent, après avoir fait de son mieux, pour travailler à un Cameroun non violent, uni et solidaire. Malheureusement, à 32 ans seulement, son séjour sous la douce lumière du soleil se dérobe à ses pieds, et à jamais, elle quitte la scène, elle, et sa fine et élégante beauté. Dommage !