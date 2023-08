Cameroun: Menace de mort pour avances refusées

David B., taximan ayant transporté gratis Angeline M. pendant les classes, est recherché depuis mercredi, suite à un mal de l'adolescente, néo-bachelière, qu'il a courtisée sans succès.

Vers la fin du premier trimestre de l'année scolaire qui vient de s'achever, Angeline M., 19 ans, alors élève en classe de terminale au lycée bilingue de Bepanda, doit déménager avec sa famille de Bepanda « Yong Yong ». Direction Pk 18, où son père vient d'achever une maison. La distance entre le nouveau domicile et l'établissement de la jeune fille la contraint à des réveils plus matinaux.

Mais un jour, alors qu'elle en est à la première semaine de ce régime, Angeline croise une ancienne voisine dans le taxi pris à Pk 14. Cette dernière prend des nouvelles, dit qu'elle a appris pour la maison nouvellement construite, et demande à la lycéenne si elle va s'en sortir question trajet. Angeline dit qu'elle va se battre. L'ancienne voisine descend au carrefour Cité des palmiers. Le taximan engage alors la conversation.

Il dit habiter Pk 10 et propose ses services à la jeune fille. Laquelle répond que ses parents n'ont pas les moyens. Comme pris d'un élan de compassion, David B. dit qu'il la transportera gratis. En aller-retour. Lui étant à Pk 10, ils ne sont pas si éloignés. On ignore si en la déposant ce premier jour le taximan a accepté d'être payé. Ce qui est connu, c'est qu'il a donné son numéro de téléphone, demandant à Angeline de le biper en cas de besoin. Le soir même, il la ramène, et la lycéenne explique tout à ses parents. Son père est ému de gratitude et remercie ce « fils » qui a choisi d'aider ainsi une « petite soeur ».

Angeline va décrocher son bac. Son père, appuyé par des proches, décide de fêter ça. David est invité, puis présenté à tous comme un bienfaiteur. Ce qui lui vaut force, louanges et bénédictions. Trois jours après, il appelle Angeline. Il veut la voir chez lui. La néo-bachelière s'y rend. Une surprise de taille l'attend : le taximan la demande en mariage. Il dit qu'il ne voulait pas perturber son année, mais que ses vues sur elle datent d'un bon moment déjà. Angeline est sous le choc. Au fil de la relation, qu'elle a toujours perçue comme fraternelle, la lycéenne a appris que le bonhomme a 37 ans. En outre, il n'a jamais été question de...

Les jours suivants, le téléphone d'Angeline sonne sans cesse. Sa messagerie est saturée de sms enflammés. Finalement, elle ne répond plus. Il y a une dizaine de jours, David l'appelle d'un autre numéro. La jeune fille ayant décroché s'entend dire par son prétendant éconduit qu'elle ferait bien de lire le sms qu'il vient de lui envoyer, et dont il lui donne la substance aussitôt : ou elle l'épouse, ou elle meurt.

Quand le père d'Angeline le rappelle, David réitère cette sorte d'alternative du diable. Il dit qu'il n'a pas transporté la lycéenne tout ce temps pour rien, signale qu'il est d'une tribu réputée dangereuse au plan mystique, etc. Trois jours après cet échange, la jeune fille tombe malade. Son état devenant inquiétant, elle a été internée ce 31 juillet dans un hôpital de la place. Mercredi dernier, son père est allé déposer une plainte à la gendarmerie (Bonanjo). Depuis lors, le taximan, dont le domicile a été retrouvé et le bailleur entendu, est introuvable. Aux dernières nouvelles, Angeline est sortie de l'hôpital samedi, et serait actuellement hébergée par un oncle prêtre, vivant dans une autre région du pays.