Cameroun: Entrepreneuriat - JFN center célèbre ses deux premières promotions en Global International MBA

Le Global International MBA in Impact Entrepreneurship est un programme de formation de 12 mois proposé par le JFN Center en collaboration avec l'École Supérieure de Business et Société - AlTIS de l'Université Catholique du Sacré Cœur de Milan et la Fondation E4impact. Ce programme est conçu pour aider les entrepreneurs et les intrapreneurs à développer leurs compétences en entrepreneuriat d'impact, en dispensant une formation de qualité et un accompagnement sur mesure par des experts de renommée internationale.

Le 27 juillet 2023, le JFN E4IMPACT Center a organisé une cérémonie de remise de diplômes pour les entrepreneurs de la première et deuxième promotion du programme. Cette cérémonie a été remplie de moments inspirants pour les diplômés et a mis en avant le parcours remarquable des entrepreneurs ayant suivi avec succès le programme de MBA International en Entrepreneuriat d'Impact. La cérémonie a également souligné l'importance de ce programme qui forme des leaders entrepreneurs engagés dans la création d'un impact social et environnemental positif.

Le Président du Groupe JFN, Alphonse Nafack, a souligné l'importance de ce programme pour l'économie locale en contribuant à la transformation des acteurs majeurs de cette économie que sont les entrepreneurs. Le Directeur Général de JFN CENTER, Antoine Nkolo, a quant à lui parlé de l'entrepreneuriat et de la transformation de l'entrepreneur, soulignant que l'idée de création d'un produit doit être motivée par un rêve.

Flavien Tchamdjeu, le représentant Afrique francophone de E4IMPACT, a encouragé les entrepreneurs à continuer sur la même voie, en étant audacieux, curieux et en ne craignant pas l'échec, car c'est là que se trouvent les plus grandes opportunités.

Les entrepreneurs ont exprimé leur gratitude et leur fierté d'être les premiers à avoir expérimenté ce programme au Cameroun. Ils ont exprimé leur confiance et leur enthousiasme pour l'avenir, en espérant que leur travail contribuera à créer un pays, une planète et un écosystème où la vie de l'homme sera toujours possible et agréable.

Cette cérémonie de remise de diplômes pour les entrepreneurs de la première et deuxième promotion du Global International MBA in Impact Entrepreneurship du JFN E4IMPACT Center a été un événement mémorable qui a mis en évidence l'importance de ce programme pour la création d'un impact social et environnemental positif. Les entrepreneurs ont été félicités pour leur parcours brillant et encouragés à poursuivre leur travail pour contribuer à la transformation de l'économie locale.