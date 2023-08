Seychelles: Inflation - 1,3 % durant les 6 premiers mois de 2023

Le taux d'inflation annuel aux Seychelles est en baissé à -1,3 %, comparé à 2,05 % la même période en 2022.

Le chiffre, qui a été publié récemment par le Bureau national des statistiques (NBS) dans le cadre de l'indice des prix à la consommation (IPC), montre que l'indice d'inflation a chuté de -0,44 % sur la même période de juin 2022 à juin 2023.

"L'IPC mesure la variation du prix des biens et services que les ménages paient à des fins de consommation", a déclaré à la SNA Kirsten Arnephy, statisticienne principale au NBS.

Mme. Arnephy a déclaré que pour suivre l'évolution des prix au fil du temps, un panier de biens et de services est utilisé et classé en trois groupes principaux - poisson, autres produits alimentaires et non alimentaires.

"Chaque catégorie a un poids spécifique, qui est dérivé des résultats de l'enquête sur le budget des ménages (HBS) et il est déterminé par le montant que les gens dépensent pour chaque produit ou service par rapport aux dépenses totales engagées par les ménages pour les produits", a ajouté Mme. Arnephy.

Les articles non alimentaires constituent le poids le plus important du panier à 85 %, les autres aliments à 14 % et le poisson à 1 %.

La catégorie non alimentaire comprend des éléments tels que le logement, l'eau et l'électricité, les transports, les communications, les boissons alcoolisées et l'équipement ménager. En juin 2023, le taux d'inflation pour cette catégorie était de 1,5 % contre 6 % en 2022.

La plus forte baisse de l'inflation est venue des coûts de transport, qui sont passés de 11,1% en juin 2022 à 0,6% l'année dernière.

"Étant donné que le groupe non alimentaire représente le plus de poids dans le panier lorsque le prix des produits de base de ce groupe augmente ou diminue, cela aura un impact sur l'inflation en conséquence", a expliqué Mme. Arnephy.

Dans les autres groupes alimentaires, le taux d'inflation en juin 2022 était de 6,1 %, tandis qu'en juin 2023, il était de 1,1 %. Ici, la plus forte baisse de prix a été observée pour le lait, le fromage et les oeufs, de 7,9 % en 2022 à 0,1 % en juin 2023.

Mme. Arnephy a également ajouté que le NBS a subi un exercice de rebasage en 2021, où ils ont dû réviser le panier pour le rendre plus représentatif des réalités d'aujourd'hui.

"Nous avons vu différents articles ajoutés au panier, tels que davantage de voitures hybrides, des forfaits vacances, ainsi que des produits non laitiers comme le lait d'amande et de soja", a-t-elle ajouté.

La baisse de l'inflation ou la déflation comme on l'appelle, est positive pour le pays, bien qu'elle soit encore loin du taux le plus bas de -5,54 %, enregistré en mars 2010.

Le taux d'inflation le plus élevé des Seychelles a été enregistré en décembre 2008 à 63,25% au plus fort de la crise financière mondiale. C'était un mois après que la nation insulaire se soit lancée dans un programme de réforme macroéconomique avec l'aide du Fonds monétaire international (FMI) pour s'attaquer principalement aux graves difficultés de la balance des paiements et de la dette extérieure.