Afrique: « L'Afrique ne peut jamais avancer avec nos dirigeants actuels »

Les peuples africains sont plus lucides et soucieux de l'indépendance totale du continent que leurs dirigeants. L'Afrique ne peut jamais avancer avec nos dirigeants actuels et leur comportement dans la situation du Niger vient encore consolider cette affirmation. Pourquoi j'ai dit cela ?

Tout simplement les puissances étrangères occidentales (surtout la France) s'immiscent toujours dans les décisions que les dirigeants de la CEDEAO ou de l'UA prennent et qui concernent leurs Etats et leurs peuples. En quoi la situation du Niger concerne la France et les Etats-Unis et ils doivent s'immiscer dans leurs décisions sur le Niger ? Quel président africain s'immisce dans les décisions de l'UE quand les dirigeants de l'UE se réunissent dans leurs sommets à Bruxelles ?

Le Niger est-il un pays membre de l'UE ? Pourquoi la France doit-elle pousser les dirigeants de la CEDEAO à faire la guerre contre un membre de la CEDEAO ? Est-ce que l'UE peut engager une guerre contre un membre de l'UE ? Voyez-vous comment ils font bloc derrière l'Ukraine et débloquent des milliards d"euro pour défendre l'Ukraine alors même que l'Ukraine n'est même pas un membre de l'UE ?

Voyez-vous comment la France a fait rapatrier tous ses ressortissants du Niger au cas où cette intervention militaire aurait lieu ?

Quel pays membre de la CEDEAO a fait rapatrier ses ressortissants avant qu'il ne soutienne l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger ? Quelle bêtise des dirigeants en Afrique et en particulier au sein de la CEDEAO ! Ces dirigeants africains au sein de la CEDEAO ont-ils posé des vraies questions sur la motivation réelle de l'Emmanuel Macron qui les pousse à intervenir militairement au Niger ?

La motivation principale d'Emmanuel Macron dans la situation du Niger n'est pas le soutien à la démocratie. Sa motivation c'est de ne pas perdre le monopole français sur l'uranium du Niger. C'est tout et c'est simple. Les dirigeants africains, naïfs qu'ils soient, suivent la France sans réfléchir et sans se poser de vraies questions de savoir ce qui motive réellement la France dans le soutien à une intervention militaire au Niger. La France veut, comme toujours, placer quelqu'un au pouvoir qui pourra défendre ses intérêts en Afrique dans ses anciennes colonies. Or, si les militaires venaient au pouvoir au Niger, ce serait fini pour la France dans ce pays. Elle va perdre définitivement l'exploitation de l'uranium du Niger qu'elle exploité depuis des décennies jusqu'aujourd'hui.

Que les dirigeants africains réfléchissent, et non pas de suivre aveuglement les dirigeants occidentaux alors que ces derniers défendent seulement leurs intérêts en Afrique. Vu ce que la guerre en Libye a engendré dans le Sahel comme terrorisme et immigration, si les dirigeants africains réfléchissaient, ils n'auraient pas songé à une intervention militaire dans ce pays du Sahel. Ils auraient privilégié la voie diplomatique, même s'ils échouaient.

Certes, le coup d'Etat militaire est anticonstitutionnel mais qui organisait les coups d'Etat en Afrique après les indépendances si ce n'est pas la France elle-même ?

Heureusement, le sénat nigerian refuse à leur président d'engager l'armée nigériane dans cette intervention militaire au Niger.

C'est pourquoi je prône farouchement l'adoption du régime parlementaire dans notre constitution au Togo. Avec ce type de régime, aucun pays en Afrique ne peut engager son armée dans une guerre dans un autre pays sans l'aval préalable de son parlement. Bien que le système nigerian soit présidentiel et non parlementaire, ce pays a au moins prévu dans sa constitution, l'autorisation du sénat avant l'engagement des forces militaires du Nigéria dans une guerre sauf en cas du danger imminent sur le pays, ce qui n'est pas le cas actuel au Nigeria. Aucun danger ne pèse sur le Nigeria dans ce cas d'espèce. Donc, le président nigerian ne peut engager l'armée nigeriane dans cette intervention au Niger sans l'autorisation préalable de la chambre haute c'est-à-dire du sénat nigerian.

Vous voyez déjà les bienfaits du système parlementaire que je défends pour notre pays. Avec ce régime, aucun dirigeant à venir au Togo ne peut engager les forces armées togolaises dans une guerre sans l'autorisation préalable des députés, représentants du peuple et les sénateurs, représentants des régions.

La politique est un art et lorsqu'on ne maîtrise pas tout le contour, on ne s'y lance pas, sinon on agirait comme agissent nos dirigeants africains actuels qui suivent le président français Emmanuel Macron sans penser aux conséquences de cette intervention pour cette région de la CEDEAO et pour l'Afrique.

Ces dirigeants africains et en particulier ceux de la CEDEAO n'ont aucune vision pour l'Afrique, ni pour la région, ni pour leur pays, sinon ils n'auraient pas soutenu cette intervention militaire au Niger, pays membre de la CEDEAO, juste pour plaire à la France, alors que c'est une belle occasion pour la junte de retirer l'exploitation de l'uranium de la main de la France pour la donner librement à qui elle veut pour l'exploitation.

Quelle honte pour le continent avec ces dirigeants qui défendent les intérêts de la France au Niger sans le savoir au grand dam de l'Afrique !

Président de l'Association GERMANY IS BACK