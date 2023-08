Ile Maurice: Des PME invitées à exploiter les nombreux avantages de l'innovation

Une démarche qui sera rendue possible grâce au groupe Cim Finance, un acteur incontournable du marché de crédits dans le cadre de la troisième intervention de son programme de soutien aux petites et moyennes entreprises, baptisé Noubiznes, qui a été lancé en novembre 2022.

Une opportunité sans précédent vient d'être offerte aux PME dans un environnement où de nombreux défis les attendent sous forme de concurrence effrénée qui occasionne la hausse des coûts de production et d'opération. Pour s'en extirper, l'exploitation de son potentiel à innover est de mise. Cim Finance vient ainsi de mettre à la disposition de ces PME qui ont un potentiel à innover - grâce à des outils indispensables allant de l'élaboration de plans d'affaires qui s'appuient sur des bases solides à la maîtrise de techniques de recrutement de pointe - une intervention qui s'inscrit dans la droite ligne du programme Noubiznes, qui en est à sa troisième intervention, le Noubiznes Booster Programme. Il est d'une durée de neuf mois, le temps pour les cinq PME sélectionnées d'envisager la possibilité de revoir leur business model vers une formule plus à même de les aider à faire les choses autrement.

Le programme se fera en trois étapes. La première consiste en une session de découverte d'une journée pour revoir le modèle d'entreprise et définir la nouvelle voie en fonction des réactions et des attentes des parties prenantes. La deuxième étape, la consultation, au cours de laquelle le modèle existant de l'entité sera analysé par rapport à son système d'opération, de gestion des ressources humaines, de marketing, de processus et de finances. La troisième partie consiste en l'élaboration d'un plan de mise en oeuvre, incluant les objectifs concrets à atteindre. L'entreprise pourra ensuite confronter son nouveau modèle à la réalité du monde des affaires avec un tableau de bord précis.

«Les PME intéressées pourront soumettre leur projet directement en ligne», a expliqué Roshan Ramoly, de LinearcArc Solutions et cheville ouvrière du programme. «Notre équipe, composée de consultants et de project executivesde Noubiznes, approchera également les entrepreneurs susceptibles d'être candidats et les invitera à s'inscrire. Les PME qui seront retenues en présélection seront accompagnées pour les autres étapes de présentation durant le mois de septembre. Elles seront ainsi bien outillées pour présenter leur projet au début d'octobre à un jury qui désignera les cinq bénéficiaires du programme.»

Pour Anielle Jia Young Ching, Head of SMEs de Cim Finance, l'accompagnement est indispensable dans l'environnement des affaires où la concurrence est féroce. «Nous observons chaque jour les défis auxquels sont exposées les PME. La planification, mais aussi la maîtrise des différentes fonctions de l'entreprise, de la gestion des personnes, en passant par le marketing et les finances, sont essentielles pour assurer la viabilité du projet. Nous veillerons à ce qu'elles disposent, à la fin de ce programme, d'un modèle redynamisé, d'un plan de mise en oeuvre complet et d'un tableau de bord facile d'utilisation, afin de mieux faire avancer leur business.»

L'équipe dirigeante de Cim Finance a convaincu la direction du Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) que le Noubiznes Booster Programme mérite un soutien de sa part. Le MRIC a pris ainsi l'engagement de financer la réalisation de projets les plus innovants à travers le National SME Scheme. «Depuis le lancement du National SME Scheme», a soutenu le Pr Theesan Bahorun, Executive Director du MRIC, nous avons accompagné plus de 300 projets, dont celui présenté par Linearc Arc Solutions. Je souhaiterais voir naître davantage d'incubateurs de start-up de ce type, car ils peuvent aider à augmenter le pourcentage de réussite des PME, qui reste ici, comme à l'échelle mondiale, très faible. Sur dix entreprises, une seule réussit.» Il a aussi rappelé que Maurice a amélioré son rang au Global Innovation Index et a réitéré l'engagement du MRIC à soutenir les entrepreneurs innovants.

Le lancement des programmes Noubiznes est toujours précédé d'une rencontre avec les candidats potentiels de l'initiative. Les dirigeants des PME qui ont assisté à la dernière édition viennent de différents secteurs d'activités économiques, notamment la construction, la logistique, le commerce, l'agriculture, les services, le tourisme et le secteur manufacturier.

Lors de son intervention, Mark van Beuningen, Chief Executive Officer du groupe Cim Finance, a exprimé la conviction de l'entreprise à conférer aux PME la possibilité d'acquérir les compétences dont elles ont besoin pour exceller dans un environnement où, pour atteindre leurs objectifs commerciaux, elles doivent cultiver un sens élevé de la foi dans l'apport de l'innovation. «De l'élaboration de plans d'affaires solides à la maîtrise des techniques de recrutement de pointe, ce programme transformateur vous permettra de surmonter les obstacles et de saisir de nouvelles opportunités.» Ajoutant : «Qu'il s'agisse de naviguer avec succès dans des réseaux logistiques complexes, d'adopter des technologies de fabrication de pointe, de répondre aux demandes changeantes des consommateurs en matière de services et de tourisme, ou de stimuler l'innovation dans l'agriculture, votre contribution individuelle permet de façonner collectivement les fondements de l'économie mauricienne.»

Depuis sa création en 1987, avec ses neuf succursales et 99 guichets à Maurice et Rodrigues, Cim Finance est devenu un acteur incontournable du monde des affaires grâce à son implantation dans le marché du crédit où les dirigeants, tant des petites que de grandes sociétés, repèrent les sources de financement dont ils ont besoin pour mener à bien leurs projets. Cim Finance est aussi impliqué dans le segment du leasing.