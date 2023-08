Algérie: Les procureurs généraux et les présidents de Cours tenus de réserver un bon accueil aux citoyens

BLIDA — Le président du Conseil d'Etat, Mohammed Bennaceur, a affirmé, lundi à Blida, que les présidents de Cours et les procureurs généraux étaient "tenus de réserver un bon accueil aux citoyens et de veiller à régler leurs problèmes".

Présidant l'installation du nouveau président de la Cour de Blida, Kamel Ghazali, qui remplace Mohamed Regueg, M. Bennaceur a souligné que "les présidents de Cours et les procureurs généraux sont tenus de se rapprocher des citoyens, qui sont au coeur du processus de réforme".

Il les a exhortés à réserver aux citoyens un bon accueil et à veiller à régler leurs problèmes, dans le cadre de la démarche visant à améliorer le service de la justice et à contribuer à la consolidation de l'Etat de droit, auquel aspirent les citoyens, précisant que la réalisation de ces objectifs exigeait la conjugaison des efforts de tous les acteurs du corps de la magistrature (greffiers, avocats, huissiers de justice, agents et auxiliaires de justice), qui sont appelés, a-t-il dit, à "unir leurs forces pour parvenir à une magistrature moderne, juste et rassurante pour tous".

Le président du Conseil d'Etat est revenu sur les missions assignées aux présidents de Cours et aux procureurs généraux, à savoir la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes et manifestations, notamment celle touchant la sécurité, la santé publique et la sécurité alimentaire des citoyens, et la lutte contre la criminalité transnationale.

%

A cette occasion, le responsable a rappelé les nouvelles lois promulguées par le législateur algérien relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent et à la prévention des drogues et des psychotropes, dans le but de développer les méthodes de lutte contre ces crimes, d'une part, et d'adapter la législation nationale aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie, d'autre part.

Dans le même contexte, M. Bennaceur a indiqué que le mouvement partiel opéré récemment par le président de la République dans le corps des présidents de Cours et des procureurs généraux visait à sélectionner les meilleures compétences afin d'apporter la plus-value requise et de contribuer à l'amélioration du rendement de la magistrature et à la moralisation du travail au sein des Cours de justice.

Le président du Conseil d'Etat a conclu son propos en félicitant le nouveau président de la Cour de Blida, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles missions. Il a également remercié l'ancien président, Mohamed Regueg, pour les grands efforts qu'il a consentis tout au long de son mandat pour promouvoir le travail judiciaire, servir les intérêts des citoyens et lutter contre la criminalité.