Maroc: La DGAPR appelle les autorités judiciaires et administratives à trouver les solutions susceptibles de résoudre la problématique de la surpopulation carcérale

Rabat — La Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) a appelé, lundi, les autorités judiciaires et administratives à trouver, dans les plus brefs délais, les solutions susceptibles de résoudre la problématique de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires.

"Tout en exprimant sa grande préoccupation face à cette hausse criante, la DGAPR demande aux autorités judiciaires et administratives de trouver dans les plus brefs délais les solutions susceptibles de résoudre la problématique de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires pour éviter les dysfonctionnements ou les complications d'ordre sécuritaire pouvant découler de cette situation inquiétante, outre les problèmes liés aux conditions d'hébergement, de restauration, de soins de santé et d'accès aux programmes de réhabilitation et de réinsertion", indique la Délégation dans un communiqué.

Selon la même source, le nombre des pensionnaires des établissements pénitentiaires a atteint, en date du 07 août 2023, un total de 100.004 prisonniers, soit un chiffre record, sachant que la capacité d'accueil de ces établissements ne dépasse pas actuellement les 64.600 lits et ce, malgré les efforts soutenus déployés par la Délégation pour la modernisation et l'augmentation du nombre des prisons dans le Royaume.

Pour éclairer davantage l'opinion publique au sujet de la surpopulation au niveau des établissements pénitentiaires, la Délégation indique, à titre d'exemple, que le nombre des détenus dans la prison locale d'Aïn Sebaâ à Casablanca a atteint 10.877 prisonniers, alors que la capacité d'accueil ne dépasse pas les 3.800 lits.

Et la DGAPR de conclure que le nombre de la population carcérale devrait continuer à augmenter à l'avenir en cas du maintien de la cadence actuelle de détention et de l'absence des mesures nécessaires et urgentes pour remédier à cette situation.