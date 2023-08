Algérie: Dessalement de l'eau de mer - Lancement de projets de recherches par l'ATRST

ALGER — L'Agence thématique de recherches en sciences et technologie (ATRST) a lancé des projets de recherches thématiques dans le domaine du dessalement de l'eau de mer et a accepté le financement et l'accompagnement de 18 projets dans un premier temps, a indiqué l'ATRST lundi dans son communiqué.

"Cette démarche intervient en application de la politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour assurer la sécurité hydrique désormais menacée par les retombées des changements climatiques", et ce à travers l'adoption d'une politique associant les différentes compétences scientifiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays, précise le communiqué.

De surcroît, cette politique vise à concrétiser une approche commune entre le secteur de la Recherche scientifique, du développement technologique et dans ce contexte, l'ATRST a adressé une invitation à l'échelle nationale pour des propositions de projets de recherche sur le dessalement de l'eau de mer et a reçu 33 projets de recherche, dont 18 acceptés pour le financement et l'accompagnement.

Les porteurs de projets travailleront avec plusieurs opérateurs économiques en la matière, à l'instar des stations de dessalement de l'eau de mer, de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, de l'Entreprise nationale de génie civile et bâtiment (ENGCB) filiale de Sonatrach, de la société Algerian Energy Company (AEC), de l'Entreprise nationale des produits de l'électrochimie (ENPEC), de l'Agence nationale de dessalement de l'eau (ANDE), de l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), du groupe Cosider et de nombreuses autres entreprises.

Les thèmes sélectionnés portent sur les volets relatifs à l'analyse, le prétraitement, le traitement, le post-traitement, les filtres utilisés dans l'osmose inverse, les impacts de l'assainissement engendrés par les stations de dessalement de l'eau de mer sur les écosystèmes marins des côtes algériennes, outre les applications des énergies renouvelables (ENR) dans le dessalement de l'eau de mer.