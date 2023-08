Egypte: Le Président Al-Sissi accueille le Sultan de la secte Bohra en Inde

Aujourd'hui, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu le Sultan Mufaddal Saifuddin, sultan de la secte Bohra en Inde, accompagné par ses fils le Prince Ja'far Al-Sadiq Imaduddin, le Prince Taha Najmuddin et le Prince Hussein Burhanuddin, en présence du chef des renseignements généraux, et de M. Mufaddal Muhammad, représentant du sultan au Caire.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que M. le Président avait accueilli le sultan "Mufaddal Saifuddin" en tant que cher invité de l'Égypte, en louant les relations historiques entre l'Égypte et la secte Bohra et appréciant le rôle du sultan et de la secte dans la restauration et la rénovation des sanctuaires d'Ãl Al-Bayt et d'un certain nombre de mosquées égyptiennes historiques, outre, les diverses activités caritatives en Égypte, d'une manière qui s'intègre aux efforts de l'État pour parvenir au développement, ainsi que leur souci d'améliorer le Caire historique et de restaurer et mettre en évidence son caractère civilisé authentique.

Pour sa part le Sultan de Bohra a exprimé sa profonde gratitude pour l'Égypte, louant ce qu'elle jouit sous la direction du M. le Président dans la promotion de la citoyenneté sur la base de la tolérance religieuse et de la coexistence pacifique, d'une manière qui garantit un climat stable pour la paix sociale pour tous, en reconnaissant la conviction du M. le Président dans l'importance du dialogue entre tous les peuples du monde de diverses doctrines et races, et l'ouverture de l'Égypte à toutes les religions et sectes, d'aprés l'histoire de son grand peuple, sa civilisation unique et de sa compréhension correcte de la religion.

Le sultan de Bohra a également salué ce qu'il touche, sous la direction du M. le Président, du progrès continu en Égypte et des réalisations développementaux dans divers domaines, en plus du rôle actif de l'Égypte sur les scènes internationale et régionale et de son soutien aux problèmes du monde islamique, exprimant ses sincères voeux pour que le peuple égyptien maintienne la sécurité, la stabilité et le progrès.

De même, M. le Président a décerné au sultan "Mufaddal Saifuddin", le sultan de Bohra, la ceinture du Nil, en reconnaissance de ses efforts continus en Égypte sur les plans culturel, caritatif et sociétal.