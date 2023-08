Ile Maurice: L'histoire insolite d'un chat orphelin et de trois tortues...

Pour changer un peu, nous avons décidé, hier, de regarder le «zournal en kreol» de la MBC. Qui a débuté avec une belle histoire, mettant en lumière un jeune entrepreneur résidant dans le sud-est du pays.

Celui-ci se distingue par le fait qu'il cultive plus d'une centaine de variétés de plantes et de fleurs, tout en prenant soin de trois bébés tortues et d'un chat... Ces compagnons de chambre insolites partagent un panier commun pour leurs siestes. Ce chat, lui-même orphelin, est devenu le protecteur attentif et la source de chaleur pour ces petits reptiles durant cette saison hivernale...

Le deuxième sujet du journal était un reportage sur nos athlètes, qui ont brillé lors des Jeux de la Francophonie et qui ont été accueillis en héros à l'aéroport de Plaisance hier. L'équipe mauricienne a brillamment décroché la huitième place avec six médailles d'or, quatre d'argent et deux de bronze.

Autre sujet : les 67 000 écoliers qui ont à leur tour, après les collégiens, retrouvé les salles de classe hier. Avec détermination, ils se sont lancés dans la dernière ligne droite de cette année scolaire. L'occasion de consolider leurs acquis et de relever de nouveaux défis académiques.