Ile Maurice: Cascavelle - Troisième hôpital privé pour Zouberr Joomaye

Nouvel établissement hospitalier qui vient se greffer au pool de soins privés, surfant sur la vague du tourisme médical. Alors que le promoteur Cascavelle Hospital Company Ltd ambitionne de voir un hôpital privé à côté du centre commercial de Cascavelle, le Dr Zouberr Joomaye, lui, ajoute un troisième hôpital privé à son escarcelle.

Le promoteur Cascavelle Hospital Company Ltd (CHCL) a pour ambition de construire un hôpital privé dans l'ouest du pays, soit à côté du centre commercial de Cascavelle, sur une superficie de 20 172 m2 appartenant à Uniciti Ltd. Une demande pour le permis d'Environmental Impact Assessment (EIA) a été soumise auprès du ministère de l'Environnement la semaine dernière. C'est la Falcon Healthcare Group Ltd, dirigée par le Dr Zouberr Joomaye, Senior Adviser auprès du Bureau du Premier ministre, qui assurera les opérations de ce nouvel hôpital.

Après Artemis Curepipe Hospital, un troisième hôpital est en effet envisagé par le Dr Joomaye. Quant à son deuxième hôpital privé, Artemis Coromandel, qui sera un centre de santé spécialisé en oncologie, la construction est en cours. Ce projet s'étalera sur une superficie de 10 482 m2 et comprendra 123 lits. Pour justifier le nouvel hôpital à Cascavelle, le promoteur dit vouloir offrir aux Mauriciens et aux étrangers «une gamme intégrée de services médicaux et paramédicaux».

L'hôpital privé proposé sera équipé des dernières technologies médicales pour fournir des services de santé modernes sur une base 24/7. Construit sur quatre niveaux, il accueillera 111 lits et 223 aires de stationnement seront aménagées. Quant à la gestion des déchets médicaux, ces derniers seront séparés et remis à l'hôpital Artemis Coromandel pour être incinérés. Les eaux usées générées seront traitées par une station d'épuration. Pour faciliter l'accès à ce nouvel hôpital, un rond-point sera construit dans la zone.

Avec ce nouveau développement hospitalier, le promoteur vise à «améliorer le niveau de vie de la population et à apporter des avantages économiques au pays». De plus, note le promoteur, l'industrie du tourisme médical a observé une croissance soutenue ces dernières années sur l'île.

«Maurice a un palmarès remarquable en tant que destination touristique haut de gamme. Il se transforme aujourd'hui en un hub médical de premier plan dans la région. L'île est une destination idéale où les patients peuvent suivre un traitement, récupérer et profiter de vacances à un tarif compétitif. Avec la demande croissante de soins médicaux de haute technologie et de pointe, couplée à l'arrivée d'un nombre croissant de touristes, le promoteur a décidé de se lancer dans le projet de construction d'une clinique privée dans l'ouest de l'île», avance Cascavelle Hospital Company Ltd.