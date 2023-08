Ile Maurice: Casino du Caudan - De vrais bandits parmi les bandits manchots

Rien ne va plus au sein du casino du Caudan, surtout après des événements survenus au cours des deux derniers week-ends. En effet, le 29 juillet, deux individus armés de cutters ont pénétré dans le casino.

Heureusement, le manager les a repérés et les a expulsés avant qu'ils ne puissent nuire. Cependant, ces mêmes individus sont revenus le lendemain, cette fois-ci accompagnés d'un complice et munis d'un pied de biche. Ils ont forcé l'ouverture d'une machine à sous, la «Poker 10», et ont volé les jetons qu'ils ont ensuite échangés contre de l'argent. Ce n'est que le lundi 31 juillet que l'incident a été découvert. Toutefois, il a fallu attendre plusieurs jours avant que cette mésaventure ne soit rapportée aux autorités.

Samedi dernier, un incident supplémentaire est venu renforcer les inquiétudes au sein du casino. Une caissière a signalé avoir été malmenée par un client, considéré comme «agressif». Ce dernier a proféré des propos injurieux et l'a même menacé verbalement. Elle a déposé plainte auprès de la police et a été contrainte à prendre un congé maladie en raison d'une poussée de tension suite à cet événement traumatisant.

Ces incidents graves ont exacerbé les préoccupations et la peur parmi le personnel. La Casino Employees Union tire la sonnette d'alarme et espère que la State Investment Corporation (SIC) prendra les mesures qui s'imposent le plus rapidement possible. «Le manque d'agents de sécurité est la source du problème. Comment deux personnes peuvent surveiller l'ensemble du casino, d'autant plus que l'une d'entre elles est occupée à collecter les données personnelles des clients dès leur arrivée ?»

Au sein de la SIC, ces affaires sont prises très au sérieux, avance-t-on. Pour pallier le manque de sécurité, des policiers ont été sollicités pour être présents à l'intérieur des casinos. Concernant le cas de vol, la Criminal Investigation Division a ouvert une enquête. Quant à l'autre cas impliquant l'agression de la caissière, le manager concerné s'est rendu à la police, hier, pour fournir des compléments d'informations. Une enquête approfondie sera menée.