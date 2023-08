Sénégal: Emprisonnement de Me Juan Branco - Ses avocats et la bâtonnière du Barreau de Paris sur front pour sa libération immédiate

Dans un communiqué publié sur le réseau social tweeter quelques heures après la confirmation de l'arrestation par les autorités mauritaniennes et la décision d'extrader au Sénégal, les avocats de Me Branco sont montés au créneau pour dénoncer cette décision. « Aucun avocat ne devrait être inquiété en raison de l'exercice de sa profession, ou qu'il soit dans le monde et qui que soit son client. Il en va de la sauvegarde des droits de la défense.

La remise en liberté de notre confrère Juan Branco s'impose ! », ont martelé Me François Gibault, Me Luc Brosselet, Me Alexandre Ursulet et Me Robin Binsard. «Nous déplorons vivement cette remise qui méconnait les règles de droit international, et expose notre confrère Juan Branco à de graves violations de ses droits humains», insistent encore ses avocats qui appellent par ailleurs « les autorités françaises, espagnoles et sénégalaises, à réagir en vue de permettre la remise en liberté de leur confrère Juan Branco ».

S'exprimant à son tour sur cet emprisonnement de leur collègue au Sénégal, la bâtonnière du Barreau de Paris, Me Julie Couturier, a tenu elle aussi à rappeler dans un message publié sur tweeter hier, dimanche 6 août, « le caractère sacré des droits de la Défense ». « Aucun avocat ne doit être entravé dans sa mission, où qu'il soit et quel qu'il soit. La situation de notre confrère, Juan Branco, incarcéré au Sénégal nous préoccupe. Nous agissons activement pour sa libération, en concertation avec ses avocats », a-t-elle annoncé.