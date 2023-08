Sénégal: Environnement - Le Service Civique National reboise plus de 3 000 plants

Les volontaires du Service Civique National, en collaboration avec les agents des eaux et forets ont reboisé plus de 3 000 plants ce samedi à travers les 46 départements du pays. Ceci entre dans le cadre de la journée d'investissement humain et de reboisement initiée par le Service Civique National sur toute l'étendue du territoire du Sénégal.

Il s'agit d'une activité de salubrité et de reboisement exécutée à travers les services déconcentrés du Ministère de la Jeunesse de l'Entreprenariat et de l'Emploi que sont les CDEPS. Ceci avec le concours des appuis logistiques et techniques de la SONAGED/UCG et la Direction des eaux et forêts.

Rien qu'à Guédiawaye une vingtaine d'arbre a été plantée sous la direction du Colonel Cheikhna Dieng, directeur du Service Civique National. Selon lui, « l'objectif c'est simplement participer à la protection de l'environnement par la lutte contre le péril plastique et en contribuant aux actions de reboisement ».

Au total, 800 volontaires du Service national accompagnés par plus de 300 animateurs socio éducatifs ont été mobilisés.

La même activité s'est déroulée à Rufisque, à Saint Louis, à Kounguel, à Tamba...

Au delà de ces activités le SCN met à la disposition des districts sanitaires les volontaires pour les accompagner sur la sensibilisation des populations face aux maladies comme le Paludisme, la tuberculose, la Drépanocytose.