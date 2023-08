Afrique: Andry Rajoelina à Kigali - Tête-à-tête avec Paul Kagamé au Palais d'Etat

» Choose Madagascar » ou « Choisir Madagascar". Le régime Rajoelina vient de lancer cette initiative visant à promouvoir les opportunités d'affaires à Madagascar. Le président Andry Rajoelina, actuellement en visite officielle au Rwanda, est en train de mener une véritable offensive économique auprès des investisseurs rwandais.

Avec comme objectif : inciter ces derniers à s'implanter dans la Grande Île pour investir. Hier, le chef de l'Etat a participé au Rwanda - Madagascar Business Forum qui s'est tenu au Kigali Marriott Hôtel. Une rencontre initiée par le Rwanda Development Board (RDB) et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), regroupant une quarantaine d'investisseurs et dirigeants d'entreprises Malagasy et rwandais, dont l'objectif est de mener des échanges en vue de mettre en place des partenariats. Côté malgache, étaient représentés à cet évènement, entre autres, le GEM, le SIM, le FIVMPAMA, le SYMABIO, le GEFEM, le GEHEM, le GOTICOM, le CTM, l'AAVM et la Plateforme des Huiles Essentielles de Nosy Be.

Deux conventions. Deux conventions ont été signées durant ce forum économique. Le premier concerne le Plan d'implémentation de la collaboration entre le Rwanda Development Board et l'EDBM représenté lors de cette occasion par son PCA, Lantosoa Rakotomalala, et son directeur général, Josielle Rafidy. Cet accord vise à renforcer la collaboration entre ces deux entités et promouvoir les échanges commerciaux entre les secteurs privés, mais aussi à faciliter la coopération entre les secteurs publics et privés des deux pays, a expliqué Clare Akamanzi, directrice générale de la RDB.

La deuxième convention signée hier à Kigali était le Mémorandum d'accord sur la coopération économique multisectorielle qui aboutira à la mise en place d'un Conseil d'affaires (Business council) entre le Rwanda et Madagascar. Une sorte de Pacte d'alliance entre les secteurs privés des deux pays. En effet, afin de parvenir à son émergence, Madagascar mise sur le secteur privé. Le président Andry Rajoelina décide ainsi de donner un rôle stratégique au secteur privé. C'est la raison pour laquelle la délégation malgache pour cette visite officielle en terre rwandaise est composée à grande majorité d'investisseurs.

Réformes. Pour attirer les investisseurs rwandais, le chef de l'Etat lance une opération séduction en mettant en avant les différentes réformes que la Grande Île a apportées pour mettre en place un climat d'investissement serein. Il évoque entre autres, la loi sur les investissements, le nouveau Code minier ou encore la réforme du Code du travail. Les secteurs des mines, les TIC, l'agrobusiness, le tourisme et l'industrie figurent en tête de liste des partenariats entre Madagascar et le Rwanda. « Je suis personnellement engagé à m'assurer que des concrétisations mesurables et quantifiables soient visibles afin de contribuer au développement durable des deux pays, au service du bien-être de nos populations « , a-t-il annoncé.

Tête-à-tête. Mais cette visite a surtout été marquée par la rencontre officielle entre le président Andry Rajoelina et le président Paul Kagamé. En effet, le numéro Un d'Iavoloha a été reçu au Urugwiro village de Kigali. Une heure. C'était la durée du tête-à-tête entre les deux chefs d'Etat. » Nous avons échangé pour tracer l'avenir « , a déclaré Andry Rajoelina, tout en faisant savoir qu'il était question du renforcement de la coopération diplomatique, mais surtout économique entre Madagascar et le Rwanda. On peut affirmer que ce déplacement marque un nouveau départ des liens d'amitié solides entre les deux pays.

Projets avantageux. Après ce tête-à-tête, les deux présidents ont assisté à la signature du Protocole d'accord de coopération économique entre la Grande Île et le Pays des Mille Collines, réalisée par le ministre des Postes Tahina Razafindramalo et un membre du gouvernement rwandais. » Ce protocole d'accord prévoit les engagements de partenariat des deux pays dans les domaines du tourisme, les TIC, les mines, l'agriculture, ainsi que d'autres projets avantageux pour Madagascar et le Rwanda « , a fait savoir le président Paul Kagamé.

De son côté, Andry Rajoelina a salué le leadership dont fait preuve son homologue rwandais qui a réussi à faire de son pays un modèle africain en matière de développement. Le changement palpable au Rwanda inspire le numéro Un malgache. Et lui d'annoncer que » la collaboration entre les deux pays sera concrète pour structurer la filière or à Madagascar. Nous visons aussi la construction de nouvelles villes durables et résilientes au bénéfice d'une urbanisation accompagnant l'accroissement des populations à Madagascar. Kigali et Antananarivo vont illustrer ensemble ce partage de savoir-faire et d'expertise entre Tanamasoandro et Kigali innovation city « .

Lieu de mémoire. Après cette cérémonie, le président Rajoelina a visité le Kigali Genocide Memorial qui est le lieu de mémoire établi pour commémorer les victimes du génocide contre les Tutsis en 1994. 250 000 victimes y sont inhumées. Le locataire d'Iavoloha y a déposé une gerbe avant de visiter le lieu historique. Pour rendre hommage aux Tutsis victimes du génocide, Andry Rajoelina a signé le livre d'or du Kigali Genocide Memorial. La visite de la délégation malgache au Rwanda se poursuit ce jour avec, au programme, une descente à la Zone économique spéciale de Kigali au sein du Kigali Innovation City.