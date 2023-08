Madagascar: « Saison des feux 2023 » - Un appel à la mobilisation des acteurs

Cent cinquante acteurs, œuvrant dans le secteur de l'environnement, ont émis des recommandations dans le cadre de la prévention des feux pour cette saison 2023. Ils ont appelé à une action généralisée de solidarité des citoyens.

La saison des feux approche à grands pas. Les acteurs, œuvrant dans le secteur de l'environnement, sont très inquiets puisque les années électorales sont généralement les pires en matière de feux. C'est dans ce sens qu'INDRI (Initiative pour le développement, la restauration écologique et l'innovation) a appelé le gouvernement et tous les acteurs à faire de la préparation de cette saison des feux une priorité, sans attendre que les Parcs nationaux ne soient, encore une fois, la proie des flammes. En 2021, après un grand travail national de concertation impliquant 150 acteurs, des propositions concrètes, toujours d'actualité, pour prévenir les feux de forêts, ont été publiées. Un vaste élan de solidarité nationale, la mobilisation et la coordination des acteurs, la surveillance et le signalement des feux, l'extinction des feux.

Recommandations

Parmi les principales demandes des acteurs, il y a ,entre autres, une intervention solennelle du Chef de l'Etat à la radio et à la télévision appelant la population à ne plus brûler les forêts et les aires protégées. La tolérance zéro doit être réaffirmée et démontrée dans les faits par des sanctions réelles et visibles de tous, et par des enquêtes sérieuses visant chaque responsable, quel que soit son rang ou son statut.

Il y a également la mobilisation des forces armées dans tout le pays, pour renforcer la lutte contre les feux de forêts , surveiller les aires protégées et créer un vaste système de pare-feux. Les acteurs appellent aussi à la mobilisation d'hélicoptères pour lutter contre les feux les plus graves. Ce point a été annoncé plusieurs fois par le gouvernement mais jamais mis en oeuvre, selon toujours cette proposition. Les pilotes, formés au largage d'eau, d'acquérir des poches à eau et de tester ce dispositif, doivent être aussi identifiés.