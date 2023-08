Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 8 Aout 2023

Niger : Nouveau gouvernement- Ali Mahaman Lamine Zeine nommé Premier ministre par la junte

Malgré la pression internationale pour le retour à l’ordre constitutionnel, les nouveaux maîtres de Niamey installent leur pouvoir. Les militaires auteurs du coup d’Etat au Niger ont annoncé lundi soir la nomination d’un premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Dès son arrivée au pouvoir, l’ancien président Mamadou Tandja avait nommé en 2001 Ali Mahaman Lamine Zeine directeur de cabinet, puis ministre des Finances en 2002, pour redresser une situation économique et financière chaotique.Ali Mahaman Lamine Zeine avait été ministre des Finances jusqu’au renversement de Mamadou Tandja lors d’un coup d’Etat en 2010 par le commandant Salou Djibo, avant une élection présidentielle remportée par Mahamadou Issoufou, prédécesseur de Mohamed Bazoum, déchu le 26 juillet dernier. (Source : Autre presse)

Sénégal : Justice- Le gouvernement annonce l’expulsion de l’avocat Juan Branco

Le ministre de l'intérieur informe l'opinion publique qu'une mesure d'expulsion du territoire de la République du Sénégal a été prononcée à l'encontre du nommé Juan Paulo LOPEZ-BRANCO, né le 26/08/1989 à Estepona (Espagne) et titulaire du passeport n° XDD300063, par arrêté ministériel n°026291 du 07 août 2023, pour violation de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des étrangers au Sénégal. Toutes les dispositions sont prises pour l'exécution de l'arrêté. (Source :adakar.com)

Nigeria : Après l’expiration de l’ultimatum- La Cédéao convoque un ultime sommet sur le Niger

La Cédéao va-t-elle intervenir militairement au Niger ? Alors que l’ultimatum fixé à la junte qui a renversé Mohamed Bazoum a expiré ce dimanche, les dirigeants de l’organisation régionale se réuniront le 10 août prochain pour trancher. Bola Ahmed Tinubu, le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest a convoqué ses pairs à un nouveau Sommet Extraordinaire, prévu à Abuja la capitale du Nigeria. Objectif, plancher sur la situation politique ainsi que les derniers développements au Niger, théâtre d’un putsch survenu le 26 juillet dernier. Ce sommet intervient tandis que les putschistes refusent de fléchir face au diktat des leaders ouest-africains. Les chefs des armées de la Cédéao ont déjà fini de peaufiner le plan d’intervention armée et attendent le feu vert des chefs d’Etat pour agir. Cette crise qui cristallise les tensions entre les Etats en transition et la Cédéao est loin de connaître son épilogue. (Source :africaguinee.com)

Centrafrique : Projet d’une nouvelle Constitution- 95,21% de « oui » au référendum sur le selon les résultats provisoires

Le projet d'une nouvelle Constitution en République centrafricaine (Rca) a recueilli 95,21% de « oui » contre 4,79% de "non" lors du referendum qui s'est tenu le 30 juillet, selon les résultats provisoires publiés ce dimanche par l'Autorité nationale des élections (ANE) du pays.Après près d'une semaine de compilation des données du référendum, l'Ane, organe en charge d'organisation des élections en Rca, a commencé dans la nuit de samedi à dimanche à proclamer, bureau de vote par bureau de vote, les résultats provisoires du vote. Selon l'Ane, 1.134.953 des Centrafricains sur les 1.949.390 inscrits ont voté, soit un taux de participation de 58,22%. D'après le code électoral centrafricain, la Cour constitutionnelle dispose de 15 jours pour proclamer les résultats définitifs de ce référendum. ( Source :abangui. Com)

Côte d’Ivoire : Rhdp- 100 candidats indépendants défient la direction

Nassénéba Touré, au nom de la direction du Rhdp, a manifesté, le lundi 7 août, son exaspération face à l'attitude des candidats indépendants issus de son parti. C'était lors d'un point-presse au siège de cette formation politique à la Rue Lepic, à Cocody.Elle a fait savoir qu’en dépit de l’injonction de la direction du Rhdp, 100 cadres ont décidé d’affronter les candidats investis par le parti aux élections locales du 2 septembre.Elle s'est dit outrée par l'attitude de ces derniers qu’elle considère comme une indiscipline flagrante et un acte de défiance à l'égard d'Alassane Ouattara, le président du Rhdp.« La direction du parti s’étonne de constater la présence de certains militants conduisant des listes indépendantes face aux candidats désignés par le parti. Nous comptabilisons 88 candidatures indépendantes aux municipales et 12 aux régionales issues du Rhdp. C’est une situation grave entravant la bonne marche de notre parti. » ,a -t-elle indiqué.( Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : attaques terroristes dans le centre-est- Plusieurs morts

Plusieurs civils ont été tués dimanche dans des attaques terroristes contre des véhicules civils dans le centre-est du Burkina Faso, à la frontière du Togo, a-t-on appris lundi de source officielle. Des attaques terroristes survenues le 6 août dans la commune de Bittou, dans la province du Boulgou, située dans la région du Centre-Est au Burkina Faso, ont causé des pertes en vies humaines, a indiqué Sami Bérenger Pooda, responsable local, dans un communiqué sans préciser le nombre exact de morts. Jointe par téléphone, une autre source a indiqué qu’une vingtaine de civils ont été tués lors de ces attaques. Les assaillants ont également pillé et incendié plusieurs véhicules. (Source :aouga.com)

Guinée : Activités des partis politiques- François Fall décide de redescendre dans l’arène politique…

Après une pose de plusieurs années, l’ancien ministre des Affaires Étrangères, François Louncény Fall a décidé de redescendre dans l’arène politique. Le diplomate guinéen prendra la tête d’une nouvelle formation politique appelée « UNION NATIONALE DES PATRIOTES DE GUINEE (UNPG) ». Joint par Africaguinee.com, l’ex ministre a confirmé la nouvelle annonçant que le lancement des activités de son parti est prévu le Samedi 12 Août 2023. « C’est effectif, nous sommes en train de travailler là-dessus », a indiqué sommairement M. Fall.

Benin : Numérisation- ouverture d’un registre numérique des jeunes personnels de santé

Le ministère de la Santé ouvre un registre numérique pour le recensement des jeunes personnels de santé sur la plateforme emploisante.gouv.bj. Les inscriptions se déroulent en ligne du 31 juillet au 29 août 2023.Dans le cadre de son programme de renforcement des services de santé en ressources humaines de qualité, le Ministère de la Santé prévoit un recrutement de professionnels de santé. Ledit recrutement est prévu sur financement du projet « Combler les écarts » de la Banque Islamique de Développement (BID). En prélude au recrutement, le Ministère a lancé un registre pour enregistrer les jeunes personnels de santé sortis des écoles et facultés de formation entre 2020 et 2023, en situation de chômage. Les corps concernés par ce recensement sont : les médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire. (Source : acotonou.com)

Gabon : Eau et électricité - Le projet Pasbmir affiche un niveau de réalisation de 77%

Lancé en 2021, le Projet accès aux services de base en milieu rural (Pasbmir) est globalement réalisé à 77,15%, selon le Conseil national du plan d’accélération de la transformation (CNPAT), qui présentait le bilan provisoire du PAT le 31 juillet dernier. Un taux enregistré grâce aux différents projets de partenariat public-privé initiés notamment pour augmenter les capacités de production d’électricité et d’eau dans les zones rurales à travers le pays. D’après le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Oswald Séverin Mayounou, plusieurs travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont déjà été provisoirement réceptionnés. « À travers le projet Pasbmir, c’est quasiment 190 km de lignes qui ont été tirés en moyenne et basse tension, 162 km de ligne en haute tension, 41 km de linéaire de nouvelles canalisations ; ce sont de nouveaux forages réhabilités et trois nouveaux châteaux d’eau construits à travers le pays », indique-t-il. ( Source :alibreville.com)

Rdc : Justice- Une Congolaise condamnée à mort pour le meurtre d'une fillette

Une Congolaise a été condamnée à mort pour le meurtre d'une fillette dont le corps mutilé avait été retrouvé près d'une rivière dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué dimanche son avocat. Ombeni Malekera, une trentenaire mère de trois enfants, avait été arrêtée jeudi après la découverte deux jours plus tôt du corps de la fille de cinq ans à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, le 1er août. Trois jours plus tôt, l'enfant avait participé à une fête d'anniversaire au domicile de Mme Malekera avec d'autres enfants du quartier. Elle y est revenue mardi pour jouer avec une enfant de son âge, et a ensuite disparu. Son corps a été retrouvé une quarantaine de minutes plus tard. Mme Malekera a été soupçonnée "on ne sait sur quels éléments de preuve", a expliqué à l'AFP son avocat, Me Guy Bauni-Masimango. (Source : Euronews)