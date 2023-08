Madagascar: Attaque meurtrière à Mangabe - Des dahalo, armés de kalachnikov, tuent une femme et enlèvent cinq personnes

Dans un événement tragique survenu dimanche dernier vers 18 heures, une attaque orchestrée par des dahalo a semé la terreur dans la commune de Mangabe, district de Toamasina II. Armés de kalachnikovs et de fusils de chasse, une vingtaine de criminels ont ciblé une boutique nommée « Zozo » ainsi qu'une autre enseigne dans les environs. L'attaque sanglante a coûté la vie à une femme, propriétaire de l'une des boutiques, tandis que cinq personnes ont été enlevées par les assaillants.

Selon les témoins présents sur les lieux, les dahalo étaient munis d'au moins six kalachnikovs et autant de fusils de chasse. Leur attaque a été marquée par la violence et la brutalité, laissant les victimes dans un état de choc et d'effroi. En plus du vol de la boutique « Zozo », une autre boutique, située sur le chemin principal, a également été prise pour cible, les bandits emportent des objets de valeur ainsi que de l'argent liquide.

Bien que le montant total du butin des deux attaques successives reste à déterminer, l'impact sur les commerçants et les résidents locaux est déjà profondément ressenti. La tragédie a atteint son point culminant lorsque l'un des assaillants a mortellement blessé la propriétaire de la boutique « Zozo ». Malgré les efforts des secours médicaux, la victime n'a pas survécu à ses blessures et a succombé à l'hôpital.

Le drame s'est aggravé alors que les criminels, avant de prendre la fuite, ont enlevé cinq individus, laissant les familles des otages dans l'angoisse et l'incertitude. Cependant, selon les informations les plus récentes, ils ont été relâchés. Les ravisseurs les ont laissés partir avant de s'échapper, ce qui soulève des questions sur les motivations derrière ces enlèvements et sur les actions futures des dahalo.

Deux femmes dahalo. Les témoins oculaires ont signalé la présence de deux femmes au sein du groupe de criminels, qui n'avaient pas dissimulé leurs visages. Cette révélation soulève des interrogations sur l'identité et les liens de ces assaillantes, et met en évidence le fait que les dahalo peuvent être de toute origine et de tout genre.

Suite à l'attaque, une course-poursuite s'est engagée entre les forces de l'ordre et les dahalo, mais ces derniers ont réussi à s'échapper en effectuant des rafales en l'air pour intimider leurs poursuivants. Les autorités locales et nationales sont actuellement mobilisées pour enquêter sur cette attaque choquante et pour garantir la sécurité de la région de Mangabe.

Cet événement tragique met en lumière la persistance du problème des dahalo dans certaines régions de Madagascar. Ces bandits armés de kalachnikovs et d'autres armes continuent de semer la terreur, détruisant des vies et mettant en péril la sécurité des communautés locales.