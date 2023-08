Madagascar: Coupe du Président - Six équipes provinciales pour un titre

La sélection majungaise remet son titre en jeu. La Coupe du président, édition 2023, se déroulera du 10 au 20 août dans la capitale, qui verra la participation de six équipes provinciales.

Et c'est parti pour la Coupe du Président de la discipline de football. L'organisateur a réuni la presse, hier, au stade Barea Mahamasina et a donné des explications concernant la compétition. Il s'agit d'un projet du Président de la République, Andry Rajoelina, et sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et des Sports et des Gouvernorats de Madagascar. C'est aussi une occasion pour les jeunes talentueux, issus des provinces, de se présenter et de démontrer leur compétence. Six sélections provinciales, entre autres Antananarivo, Toamasina, Toliara, Mahajanga, Antsiranana et Fianarantsoa, vont s'affronter du 10 au 20 août, au stade Elgeco Plus, situé à By-pass.

Ces six équipes sont réparties en deux groupes, dont le groupe 1 est constitué d'Antananarivo, hôte de la compétition, de Toamasina et Mahajanga. Le groupe 2 est composé de Mahajanga, Antsiranana et Fianarantsoa. La sélection majungaise remet son titre en jeu. La phase éliminatoire se déroulera du 10 au 15 août, au Stade By-pass et se fera en match triangulaire.

Les deux meilleurs classés de chaque groupe obtiendront le ticket pour la demi-finale, qui se jouera les 17 et 18 août. La grande finale ainsi que le match de troisième place s'étaleront au Stade Barea Mahamasina le 20 août. Chaque équipe devait être formée par vingt joueurs et cinq dirigeants. « Chaque sélection a le droit d'appeler trois joueurs des autres provinces, mais devrait avoir leur accord. En cas d'égalité au temps réglementaire de 90 minutes en demi-finale, les deux sélections passeront directement à la séance des tirs au but. Tous les matchs sont jugés par des arbitres internationaux de chaque province dans le but d'avoir un équilibre sur le terrain », a fait savoir Henintsoa Rakotoarimanana.

Le premier match sera le duel entre la sélection d'Antananarivo et la formation de Toamasina, à 12h, après l'inauguration de nouvelles infrastructures autour du stade de l'Elgeco Plus. Il y aura un match de gala entre les équipes présélectionnées aux Jeux des Îles et le club de l'Elgeco Plus, qui participera à la Coupe de la Confédération (CAF), au programme de l'inauguration. En outre, tout le monde peut savourer toutes les rencontres car il n'y a pas de prix d'entrée pendant cette coupe du président.