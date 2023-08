Madagascar: Zone de l'Océan Indien - Renforcement du contrôle sanitaire et phytosanitaire des produits agricoles

Le marché régional entre les îles de l'Océan Indien offre un grand potentiel pour l'exportation des produits agricoles et agro-alimentaires malgaches.

Madagascar dispose d'un avantage comparatif dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage compte tenu de sa forte potentialité. Cependant, les produits agricoles destinés à l'exportation sont confrontés à différentes non-conformités aux exigences sanitaires et phytosanitaires pouvant entraîner un risque de refoulement sur le marché international.

Face à ce défi, Madagascar par le biais du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, vient de bénéficier d'un projet de jumelage européen. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme régional d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'Océan Indien (SANOI), mis en oeuvre via un partenariat entre l'Union européenne et la Commission de l'Océan Indien (11e FED), et ce, pour une durée de deux ans.

Faire le bilan

Ce jumelage est un appui au renforcement du dispositif de surveillance et de contrôle de la qualité et conformité sanitaire et phytosanitaire des produits agricoles et agroalimentaires à Madagascar. Il vise également à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des produits malgaches mis sur le marché dans les pays de l'Océan Indien. C'est ce qu'on a appris lors de la réunion du Comité de Pilotage de ce projet Jumelage qui s'est tenue dernièrement à Nanisana.

%

« L'objectif général de cette réunion de comité de pilotage est de faire le bilan des actions préalablement menées et de valider le plan d'action à mener pour la période avril-septembre 2023. Spécifiquement, cette réunion a permis de faire le bilan des actions préalablement menées pour chaque volet, de présenter, discuter et valider les plans d'actions à entreprendre et d'adapter les activités et le budget prévisionnel, d'identifier des mesures pour faciliter la mise en oeuvre du programme », a-t-on évoqué. A l'issue de la réunion, tous les acteurs ont pu s'approprier les grandes lignes du projet et les plans d'actions qui ont été validés pour les 3 mois à venir, avec le budget y afférent.