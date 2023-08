Madagascar: DGI - Campagne Anjara Hetrako dans la région Atsinanana et Analanjirofo

La campagne Anjara Hetrako de la Direction Générale des Impôts (DGI) se poursuit. Cette semaine, c'est au tour des régions Atsinanana et Analanjirofo de bénéficier de cette initiative destinée à sensibiliser les contribuables à se formaliser et à s'acquitter de leurs obligations fiscales.

Le lancement de cette campagne a eu lieu, hier à Tomasina, lors d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, et en présence de la ministre de l'Artisanat, Sophie Ratsiraka qui est par ailleurs le coach de la région Atsinanana, ainsi que du Directeur Général des Impôts, Germain.

Outil par excellence

Une occasion pour la Grande Argentière de réitérer l'importance de la formalisation des entreprises qui constitue l'un des moyens qui permettent d'augmenter le taux de pression fiscale. Anjara Hetrako est justement l'outil par excellence pour contribuer à la réalisation de cet objectif dans la mesure où la campagne consiste essentiellement à faciliter la tâche des acteurs économiques, notamment les micros, petites et moyennes entreprises, encore dans le secteur informel, à se formaliser.

En effet, durant cette campagne, il suffit pour le contribuable de présenter aux équipes de la Direction Générale des Impôts sur place, une photocopie de sa carte d'identité nationale, un certificat de résidence et un minimum de perception de 16 000 ariary, pour être enregistré et se doter d'une carte fiscale. Le sésame qui va lui permettre d'opérer ses activités commerciales en toute légalité et de bénéficier des services bancaires et financiers.

%

La campagne Anjara Hetrako est également une plateforme de présentation et d'explication du service e-Hetraphone, qui comme son nom l'indique, est un moyen de paiement d'impôts par téléphone mobile. Plus exactement, le paiement de l'impôt synthétique par MVola, Airtel Money ou Orange Money. Durant cette campagne qui durera 6 jours, les équipes de l'Anjara Hetrako sillonneront les districts de l'Atsinanana et d'Analanjirofo pour sensibiliser un maximum de contribuables. Après Toamasina, la campagne se déplacera à Fénérive Est, Mahanoro, Vatomandry et Foulpointe.

Bon exemple

Notons que la campagne Anjara Hetrako entre dans le cadre des efforts menés par le ministère de l'Economie et des Finances pour augmenter le taux de pression fiscale à travers un élargissement de l'assiette fiscale. A propos de performance, justement, la région Atsinanana est un bon exemple, avec une réalisation à 109% en 2022. En effet, sur une prévision de 43,7 milliards d'ariary, la Direction Régionale des Impôts de l'Atsinanana a collecté 53,1 milliards de recettes l'année dernière. Une performance qui va encore s'améliorer grâce aux effets positifs attendus de la campagne Anjara Hetrako.

La performance sera d'autant meilleure quand on sait que l'Atsinanana, considéré comme le poumon économique du pays, dispose d'énormes potentiels qui ne demandent qu'à être mieux exploités. Pour ne citer, entre autres, que le tourisme et les produits d'exportation, dont le clou de girofle. Cette filière a enregistré une production de 400 000 tonnes en 2022 avec des recettes en devises de 224 millions de dollars.