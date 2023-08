Burkina Faso: Production agro sylvo pastorale - Des acteurs examinent les résultats du premier semestre

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutique a tenu sa deuxième session à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue production agro-sylvo-pastorale, le lundi 7 août 2023, à Ouagadougou.

Les acteurs du monde rural, les Partenaires techniques et financiers (PTF) et les responsables du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques se sont réunis, le lundi 7 août 2023, à Ouagadougou, pour apprécier les performances réalisées au premier semestre dans le secteur de la production « agro-sylvo-pastorale ». Cette rencontre va servir de cadre également d'appréciation des résultats de la mise en oeuvre du plan stratégique national d'investissement agro-sylvo-pastoral de l'année 2022 ainsi que la version révisée du Plan d'action pour la Stabilisation et le développement (PA-SP). Selon le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, malgré les efforts consentis, un nombre important d'indicateurs n'ont pu être renseignés.

En effet, 46% des indicateurs d'actions et 12% des produits n'ont pu être renseignés à ce stade. Il a instruit le secrétariat technique de son département et les programmes budgétaires opérationnels à prendre les dispositions nécessaires pour non seulement améliorer le niveau de renseignement des indicateurs avant la revue nationale à mi-parcours de la politique nationale de développement, mais aussi, d'adapter et moderniser le dispositif de collecte de données. Dans l'ensemble, a poursuivi le ministre, le contenu des documents montre que les acteurs ont déployé des efforts qui ont permis d'enregistrer des avancées dans les domaines du renforcement de la capacité de résilience des ménages vulnérables. Cependant, leurs efforts n'ont pas permis l'atteinte des objectifs fixés à tous les niveaux. « Il s'agit principalement des domaines en lien avec l'accès aux intrants, les aménagements de bas-fonds, les infrastructures de transformation et de commercialisation, la vaccination contre les maladies animales prioritaires, la construction et l'entretien des barrages », a-t-il fait savoir. En outre, pour le ministre, les faibles niveaux de décaissement et d'absorption des ressources extérieures sont respectivement de 29% et 71% au cours du premier semestre 2023.

%

Au regard de ces contreperformances, le ministre en charge de l'agriculture a jugé nécessaire que des mesures soient diligentées afin d'améliorer les paramètres au cours du second semestre. Pour ce faire, les acteurs ont été invités à renforcer les systèmes de relais endogènes, notamment la mise en oeuvre des activités endogènes dans les localités à fort défi sécuritaire pour la campagne agropastorale en cours. Tout en félicitant les membres du secrétariat technique du cadre sectoriel de dialogue, le ministre a témoigné sa gratitude aux acteurs directs, pour leur engagement, car, ont-ils bravé des difficultés de toutes sortes, surtout sécuritaires pour permettre d'atteindre les niveaux de performances actuels. Des résultats en deçà des attentes Cet exercice de redevabilité et de transparence a permis de mieux apprécier les progrès enregistrés dans le secteur et les difficultés rencontrées au cours du premier semestre de l'année 2023 et de formuler des recommandations afin de garder le momentum pour la suite de l'année. Pour le représentant du bureau de la coopération suisse, chef de file du groupe des PTF, Issoufou Saré, de façon générale, les performances enregistrées sont en deçà des attentes. Ce qui montre, selon lui, une trajectoire peu rassurante, au regard de l'évolution de la valeur ajoutée agricole, la contribution du secteur au produit intérieur brut et à la croissance économique, l'évolution de la productivité et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans ce sens, M.Saré a relevé que les perspectives et les recommandations formulées lors de la session doivent permettre d'améliorer significativement les indicateurs et par ricochet le bien-être des populations.