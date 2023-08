Burkina Faso: Ventre ballonné - L'accumulation de gaz intestinaux, une des causes

Les ballonnements sont causés par une accumulation de gaz dans l'intestin. Le ventre apparaît alors gonflé. De nombreuses causes peuvent expliquer ce désagrément intestinal.

Au quotidien, on reconnaît le trouble digestif lorsque l'abdomen est gonflé et douloureux. Il résulte d'une mauvaise digestion et d'une accumulation de gaz dans les intestins (aussi appelés flatulences ou aérophagie). Les ballonnements peuvent prendre deux formes. Il peut s'agir d'un simple trouble transitoire et s'il est récurrent et qu'il s'accompagne de troubles du transit (tantôt ralenti, tantôt accéléré), il peut s'agir d'une colopathie fonctionnelle ou syndrome du côlon irritable (colopathie fonctionnelle), qui fait partie des Troubles fonctionnels intestinaux (TFI). Ces désagréments n'épargnent personne, mais, les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes. En revanche, ces derniers sont plus souvent victimes d'aérogastrie (distension de l'estomac, plus haut situé). Les ballonnements intestinaux sont dus à l'accumulation de gaz intestinaux. Si ces gaz ne peuvent pas être éliminés, ils s'accumulent et provoquent des douleurs. De plus, lorsqu'une personne avale de l'air, cela peut se traduire par des tiraillements dans le ventre. Les aliments le plus fréquemment en cause dans les ballonnements sont les choux, choux fleurs et brocolis, les légumes secs tels les pois, haricots, fèves, lentilles, mais aussi les féculents en général, le pain au son, le pain complet et les céréales du petit déjeuner. Les ballonnements intestinaux se manifestent par des gargouillis dans le tube digestif et parfois des douleurs de tension dans le ventre, ainsi que des flatulences. Si les gaz sont expulsés, ils répandent une odeur désagréable et gênante. Si les ballonnements sont importants et douloureux, il est parfois difficile de les distinguer d'autres troubles de l'intestin, comme par exemple la constipation. Les ballonnements n'entraînent généralement pas de complications.

Les maladies et autres raisons

D'autres raisons peuvent provoquer des flatulences comme des maladies. Les ballonnements peuvent avoir pour cause principale la constipation, des reflux gastro-oesophagiens (brûlures d'estomac), une infection gastro-intestinale, une intoxication alimentaire, une crise d'appendicite. La grossesse se caractérise par un grand chamboulement hormonal qui modifie le fonctionnement de l'organisme des futures mamans...dont leurs intestins. La progestérone, produite en plus grande quantité favorise le relâchement des muscles intestinaux, ce qui ralentit le transit intestinal. Ainsi, les femmes enceintes sont, dès les premiers mois, plus sujettes à la constipation et aux ballonnements. Pour prévenir les ballonnements, il faut manger lentement et calmement, mâcher bien afin d'éviter d'avaler trop d'air, limiter l'absorption d'aliments tels que les oignons, le choux, les haricots, les lentilles, les radis. Le patient doit essayer de déterminer les produits qui génèrent chez lui le plus de flatulences, pour les éliminer systématiquement ou restreindre leur proportion. Il doit également éviter les boissons gazeuses qui libèrent du gaz dans le tube digestif et contribuent à la sensation de ballonnements, ainsi que les chewing-gum.

Avoir une alimentation saine

Avoir un régime sain est en effet la bonne habitude à prendre lorsque l'on souhaite réguler son transit et se débarrasser de ses ballonnements. Les fibres alimentaires sont particulièrement recommandées en cas de ventre gonflé, car elles accélèrent le transit intestinal et aident à lutter contre la constipation. Pratiquer une activité sportive régulière mais modérée est aussi un bon moyen d'apaiser les ballonnements. L'exercice physique engendre naturellement un flux sanguin plus fort dans les muscles intestinaux, ce qui contribue à stimuler la contraction naturelle des muscles dans les intestins et à diminuer le temps de transit des aliments. Si les ballonnements persistent et s'accompagnent d'autres symptômes tels que des nausées et vomissements, de la fièvre, du sang dans les selles ou des brûlures, consultez sans attendre votre médecin. En effet, un ventre gonflé ou ballonné peut être le signe d'une pathologie sous-jacente comme le syndrome de l'intestin irritable, la maladie de Crohn et le cancer du colon.