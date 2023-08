Angola: Un commandant souligne l'importance de la formation sur les Droits de l'Homme

Huambo (Angola) — Le 2e commandant de la police nationale de la province de Huambo, le sous-commissaire António Ambrósio Salvador Chagas, a estimé, ce lundi, importante la formation du personnel en matière de droits de l'homme, pour le plein accomplissement de la mission.

L'officier commissaire intervenait lors de la formation du personnel de la Police nationale affecté aux commandements provinciaux de Benguela, Bié, Cuanza Sul et Huambo, sur les questions relatives aux droits humains, en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits humains.

A l'occasion, le 2ème Commandant a déclaré que, dans les institutions militaires, la formation et l'éducation s'avèrent être des instruments décisifs pour la réussite des tâches qui émanent, dans le cadre de la garantie de l'ordre public et de la tranquillité, compte tenu des défis actuels de la Police Nationale.

Il a rappelé que la Police nationale, en tant que responsable du contrôle de la loi, doit se doter de connaissances permettant le respect des règles qui protègent les intérêts des citoyens, avant tout ceux liés aux droits de l'homme et à la dignité de la personne humaine.

Le sous-commissaire António Chagas a dit que les agents de la police nationale ont des responsabilités accrues dans le respect du maintien des normes fondamentales dans la société.

Pour cette raison, il a demandé au personnel de se renseigner sur les questions liées aux droits de l'homme, afin que, avec professionnalisme, ils rétablissent la légalité et répondent aux préoccupations des citoyens.

Le responsable policier a salué le partenariat entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice et des Droits de l'Homme, pour la valorisation des agents de la police, qui ont beaucoup à apprendre pour préserver les droits des citoyens et, en même temps, l'image de la corporation.

Il espère que la formation fournira des outils suffisants visant les mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme, le code de conduite et les normes spécifiques pour tout le personnel, en tant qu'entités chargées de faire respecter la loi.

À son tour, le délégué à la justice et aux droits humains de la province de Huambo, Alfredo Felo Sachiliva, a appelé à la nécessité permanente d'appliquer des mécanismes de protection des intérêts des citoyens, en vue de consolider la démocratie nationale.

Il a demandé un dialogue permanent entre les institutions publiques et privées, pour une meilleure promotion et protection des droits civils, politiques, économiques et sociaux des citoyens, essentiels à l'harmonisation de la société.

Le respect des droits de l'homme, selon le responsable, nécessite une plus grande préparation de la part de ses opérateurs, pour répondre, en temps opportun, aux préoccupations qui leur sont présentées.

Au cours de la formation, qui s'est déroulée à l'auditorium de la Bibliothèque provinciale de Huambo, il a été abordé des matières « Droits civils, économiques, culturels, politiques et sociaux », « Mécanismes nationaux et internationaux des droits de l'homme » et « Code de conduite et normes spécifiques d'application des loi".