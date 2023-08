Madagascar: Samoëla - Tournée « Bandy Rangahy » dans le Grand Sud

En cette période de vacances, les agendas culturels sont des plus remplis. Pour Samoëla, cette fin de semaine n'est pas de tout repos. Avec trois dates au compteur et la chaleur du Grand Sud, Monsieur Bandy Akama n'a pas le temps de chômer. Après Toliara et Mangily en euphorie, l'artiste continue les festivités, vendredi au Mangory Hôtel à Ilakaka.

Une ambiance cabaret bon enfant si l'on peut s'exprimer ainsi. Si les connaisseurs ont l'habitude de passer un bon moment en musique avec Samoëla, les vacanciers tout comme les touristes et le public local auront l'occasion d'apprécier le « vazo miteny » de Samoëla dans des soirées plus intimistes. Il enchaîne ensuite au Paradise Ihosy le samedi 12 août. L'enfant terrible de la chanson à texte retrouvera son public au By-Pass Ambalavao. Au programme, de la musique populaire, une bonne ambiance et une convivialité qu'il a habitué à ses inconditionnels sur cette tournée « Bandy rangahy ».

Dans le monde du showbiz, Samoëla fait partie des rares artistes à avoir su tenir son public en haleine tout au long de presque vingt-cinq ans. Notant une évolution tout au long de sa carrière. Fort d'une dizaine d'albums, son agenda se remplit de tournées nationales et internationales en gardant la même verve si ce n'est plus qu'à ses débuts. Son professionnalisme le hisse à la tête des chanteurs de « vazo miteny » du moment.

Même lors des confinements, il a su garder le contact avec ses fans. Histoire de compenser les multiples reports de dates, le chanteur a assuré des sessions live acoustiques. Par ailleurs, le chanteur a réussi à rassembler des milliers de followers. A savoir que la tournée Bandy Rangahy Grand Sud s'étend encore à Ambositra et Antsirabe la semaine prochaine. Inconditionnels, soyez au rendez-vous.