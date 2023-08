Madagascar: Cours gratuits en ligne pour toutes les classes

Les élèves, ayant des difficultés scolaires, peuvent consulter la page facebook « mi@natra » pour renforcer leurs acquis. Il s'agit d'un cours en ligne gratuit, conçu par le ministère de l'Education nationale.

Le ministère de l'Education nationale (MEN) a mis en place des cours en ligne gratuits, via la page « mi@natra » sur facebook. C'est un outil pédagogique qui facilite l'apprentissage à travers des vidéos contenant des cours et des exercices, dispensés par des enseignants. Cette page a déjà été alimentée par des vidéos contenant des leçons et des exercices de mathématiques pour les classes T9 bien avant la tenue des examens officiels.

Mais le ministère de l'Education nationale a tenu à souligner que les vidéos mises en ligne seront dédiées à tous les niveaux d'étude et pour toutes les matières. L'objectif étant de faire en sorte à ce que tous les élèves dans tout Madagascar puissent en bénéficier à travers le réseau social le plus utilisé. Pour alimenter la page « mi@natra », le ministère a fait appel aux enseignants désirant partager leurs techniques d'enseignement ou leurs cours pédagogiques à se rendre au siège du ministère central porte 127b.

Appui

Les mathématiques sont souvent considérées comme la bête noire des élèves. Se contenter d'avoir juste la moyenne est déjà mieux pour quelques-uns mais grâce à cette plateforme en ligne, les élèves pourront renforcer leurs acquis et le tout gratuitement. Les cours sont assurés par des enseignants expérimentés sur des matières pour lesquelles ils ont reçu une formation pédagogique. « Mes parents ont dû payer 15 000 ariary l'heure pour les cours de renforcement en mathématiques. Les vidéos mises en ligne pour cette matière m'ont beaucoup aidé à l'examen et mes parents n'ont pas eu besoin de payer mes cours particuliers », témoigne Tsilavohery.

%

Numérique

Madagascar n'a pas pu échapper aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 et le Gouvernement a pris comme mesure de fermer tous les établissements scolaires sur le territoire national, privant aux 7 millions d'enfants l'enseignement en présentiel. C'est dans cette optique que le ministère a mis en place des stratégies de réponse nationale, notamment la numérisation et diffusion des ressources multimédias, la formation des enseignants pour soutenir l'apprentissage audio ou encore l'apport de contenus pédagogiques pour la plateforme nationale d'apprentissage numérique. Cet effort se poursuit à travers la réinvention des méthodes d'enseignement traditionnelles afin de les rendre plus innovantes.