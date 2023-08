Afrique: Un haut responsable de l'ONU dénonce 'la situation très préoccupante des migrants' dans le monde

Dakar — Le chef par intérim du Service de l'état de droit, de l'égalité et de la non-discrimination au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoul Aziz Thioye, a regretté lundi, lors de l'ouverture à Genève de la 110e session du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD), la "situation très préoccupante des migrants (...) dans de nombreuses régions" du globe.

"Les migrants sont souvent victimes de xénophobie, d'abus sous de nombreuses formes y compris l'exploitation sexuelle, et d'actes effroyables de discrimination et violence raciale pouvant aller jusqu'à la mort", a-t-il déclaré.

Selon lui, « dans de nombreux pays, les droits de l'homme, l'égalité et la non-discrimination ont été bafoués, comme en témoignent la montée et la propagation des discours et des crimes de haine racistes, la marginalisation croissante, le racisme systémique, le profilage racial et l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre à l'encontre des membres des minorités raciales. »

Le défenseur de l'état de droit a également évoqué dans son discours les liens entre changements climatiques et dégradation des droits humains.

« Les effets des changements climatiques menaceront une multitude de droits de l'homme, tels que les droits au travail, à la santé et au logement, et auront un impact disproportionné sur certains groupes ou communautés, créant des disparités encore plus grandes et les marginalisant encore davantage », a-t-il notamment indiqué.

Par ailleurs, cette année 2023 marque le trentième anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne ; une initiative commune, prise lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme s'est tenue à Vienne (Autriche) du 14 au 25 juin 1993, et visant à renforcer l'action en faveur des droits de l'homme à travers le monde.