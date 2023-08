Sénégal: Des acteurs-pilotes en formation sur la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, mardi

Dakar — L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) organise, à partir de mardi, à Dakar, une session de formation des acteurs pilotes à l'utilisation de la plateforme numérique KERMEL, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

L'atelier de deux jours prévu à Institut de formation de la commande publique (IRCOP) porte sur le thème : "Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : phase pilote formation à l'utilisation de la plateforme dédiée".

"La dématérialisation des procédures de passation des marchés est une forte recommandation des partenaires techniques et financiers et une exigence de l'Etat du Sénégal", indique le communiqué.

Cette initiative permettra au pays d"'être au niveau des standards internationaux en la matière, [d'] appliquer les directives communautaires, et [de] répondre à l'impératif de faire de la commande publique un véritable levier de développement économique et social inclusif, (...) qui renforce le secteur privé national et communautaire, favorise l'accès des acteurs de l'économie sociale et solidaire à la commande publique et respectueuse de l'environnement à travers les achats publics durables et responsables", poursuit la même source.

Selon l'ARCOP, "d'importants changements vont désormais intervenir dans la gestion des procédures de passation des marchés publics [notamment dans] la transparence, la célérité et l'inclusivité, entre autres, dans les procédures de passation des marchés publics."

%

La formation des acteurs - pilotes à l'utilisation de la plateforme KERMEL de soumission électronique des demandes de renseignement et de prix (DRP) concernent, dans un premier temps, plusieurs ministères, agences, sociétés nationales et leurs potentiels fournisseurs.

Le programme de mise en oeuvre de la dématérialisation des DRP est mis en oeuvre par l'ARCOP, en collaboration avec la Direction centrale des marchés publics (DCMP), la Direction du traitement automatique de l'information (DTAI) et le Projet de coordination des réformes budgétaires et financières (PCRBF).

Ces "quatre structures constituent le comité de pilotage", informe le communiqué.