Madagascar: Commune Iarinarivo - Réhabilitation de 825 mètres de digue

La commune rurale d'Iarinarivo est située à une quinzaine de kilomètres d'Antananarivo. Elle va héberger le site de confinement de boues issues du curage du Canal C3. Comme dans toutes les zones d'intervention du PRODUIR, elle a reçu divers appuis socio-économiques.

La communauté locale a choisi, entre autres, la réhabilitation de la digue reliant les fokontany d'Ambatomainty et d'Antanatanana sur une distance de 825 m. « Cette infrastructure permet de sécuriser des zones de production rizicole et maraichère. Elle a été laissée dans un état d'abandon depuis longtemps», nous partage Edmond Rakotoarisoa, maire de la commune rurale d'Iarinarivo.

Auparavant, la digue était pratiquement sans revêtement. Elle était poussiéreuse en saison sèche et très boueuse en saison de pluies. Elle comportait des nids de poule et des vestiges de macadam. D'autant plus que sa largeur qui variait de 3 à 5 m et ne permettait pas le croisement de véhicule. La hauteur moyenne de la digue existante est de seulement 2 m. Ainsi, elle est généralement submergée en amont et en aval à cause du débordement de la rivière Imamba pendant la saison de pluies, entrainant l'interruption des transports pendant quelques mois, de janvier à mars.

Système de drainage

Dans le cadre des engagements de PRODUIR, les travaux de rehaussement et à l'élargissement de la digue ont été menés. Ces travaux font partie des multiples attentes de la population locale. Après une délibération des organes législatifs de la municipalité, le projet est élu priorité à côté de l'aménagement de la piste reliant Amboasary au chef-lieu de la commune.

Il s'agit essentiellement de l'amélioration de la plateforme de la digue, de la mise en gabarit de la section transversale de la digue en donnant une largeur moyenne de 4 m, des travaux d'épandage de la couche de roulement, de la mise en place d'un système de drainage pour drainer la chaussée et de l'aménagement d'une aire de croisement 15 x 5,50 m au milieu de la digue. La réhabilitation de la digue et celle de la piste occasionneront des impacts majeurs sur les habitants de la commune rurale d'Iarinarivo dont ceux qui vivent pour la plupart de la terre.

La production agricole, surtout en termes de denrées maraîchères, pourrait accélérer le développement de l'économie de la commune. Les travaux sont prévus s'achever avant la fin de l'année. « Les infrastructures réhabilitées ou construites par PRODUIR visent principalement à améliorer les conditions de vie et à favoriser la résilience des populations de notre commune rurale », conclut Edmond Rakotoarisoa.